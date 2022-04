Max Véronneau de retour en Amérique du Nord

L’ancien ailier des Sénateurs d’Ottawa Max Véronneau a signé jeudi un contrat d’un an avec les Sharks de San Jose.

Les clauses de l’entente n’ont pas été divulguées.

Le hockeyeur de 26 ans effectuera un retour en Amérique du Nord après avoir été choisi le joueur par excellence de la ligue élite suédoise cette saison. Avec le Leksands IF, il a dominé le circuit en inscrivant 34 buts et a pris le deuxième rang avec 60 points en 51 rencontres. L’an passé, Véronneau avait accumulé 12 filets et 18 points avec l’IK Oskarshamn.

Le natif de la capitale canadienne n’a pas joué dans la Ligue nationale depuis 2019-2020, au sein de laquelle il a participé à 16 matchs en carrière.