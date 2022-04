Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur les débuts de LuFisto avec AEW, avec tous les détails dont vous avez besoin.

Aussi, la dernière semaine a été digne d’intérêt sur la scène japonaise et nos deux animateurs font un topo de tout ce qui s’y est déroulé.

Et en plus, les gars ont un nouveau t-shirt pour vous, les Anti-Fans! Tout ça et davantage, dans un autre épisode à ne pas manquer!