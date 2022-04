Lehkonen, l’élément qui manquait à l’Avalanche?

L’Avalanche ne perd plus depuis qu’Artturi Lehkonen s’est joint à l’équipe, le 29 mars dernier. Il faut rappeler que la formation du Colorado n’a jamais non plus été abonné à la défaite cette saison.

Quoi qu’il en soit, Lehkonen a savouré la victoire à ses sept premiers matchs avec l’Avalanche, ayant totalisé trois points avec son nouveau club. Dans une rencontre disputée mercredi soir, l’ancien du Canadien de Montréal a connu sa meilleure sortie, avec deux mentions d’aide dans un gain de 9 à 3 contre les Kings de Los Angeles. Lehkonen a même obtenu une aide, en supériorité numérique, à la suite d’une séquence impliquant également Nathan MacKinnon et le buteur Cale Makar.

À lire aussi: Des débuts exceptionnels pour Thomas Bordeleau

«J’ai aimé notre première période, retenait surtout l’entraîneur-chef de l’Avalanche Jared Bednar, au terme du match, tel que cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous étions les agresseurs, notre échec-avant allait bien. En zone offensive, nous avons appliqué ce que nous avions parlé et défensivement, nous voulions bien faire en jouant de manière serrée.»

Lehkonen, 26 ans, fait justement partie de ces joueurs qui peuvent exceller dans les deux sens de la patinoire.

Jusqu’à la coupe Stanley?

Pour enfin aller jusqu’au bout et remporter la coupe Stanley, Lehkonen pourrait être fort utile à l’Avalanche. Le Finlandais compte 33 matchs d’expérience en séries éliminatoires, dont 17 l’an dernier, quand il avait notamment marqué le but en prolongation du sixième match contre les Golden Knights de Vegas, le 24 juin, pour propulser le Canadien en finale.

Évidemment, Lehkonen ne sera pas la pièce maîtresse au Colorado, mais peut-être un élément ayant manqué dans les dernières années. MacKinnon, qui a réussi son quatrième tour du chapeau en carrière mercredi, est le grand meneur. Le jeune Makar, 23 ans, semble pour sa part avoir déjà atteint sa pleine maturité comme quart-arrière à la ligne bleue, ayant d’ailleurs totalisé un but et trois mentions d’aide face aux Kings. À l’issue du match de mercredi, il figure maintenant seul au deuxième rang dans l’histoire de la concession pour le plus grand nombre d’aides au cours d’une saison pour un défenseur, avec 55, devant le Québécois Raymond Bourque (52). Seul Steve Duchesne, qui avait récolté 62 mentions d’aide dans l’uniforme des Nordiques de Québec en 1992-1993, le devance.

Ultimement, avant même d’affronter les Devils du New Jersey jeudi soir, l’Avalanche avait déjà établi de nouvelles marques pour le nombre de victoires dans une campagne (53) et le nombre de gains à domicile (29). Certes, les succès remontent bien avant la transaction ayant fait passer Lehkonen au Colorado en retour de Justin Barron et d’un choix de deuxième tour pour le repêchage de 2024. Or, le Finlandais ne nuit certainement pas, dans un sens ou l’autre de la patinoire.

Records de concession

Le plus de victoires au cours d’une même saison :

Avalanche du Colorado (2021-22) : 53*

Avalanche du Colorado (2013-14) : 52

Avalanche du Colorado (2000-01) : 52

Avalanche du Colorado (1996-97) : 49

Avalanche du Colorado (1995-96) : 47

Nordiques de Québec (1992-93) : 47

Avalanche du Colorado (2001-02) : 45

Mentions d’aide pour un défenseur durant une saison :

Steve Duchesne (Nordiques | 1992-93) : 62

Cale Makar (Avalanche | 2021-22) : 55*

Raymond Bourque (Avalanche | 2001-02) : 52

Jeff Brown (Nordiques | 1988-89) : 47

Tyson Barrie (Avalanche | 2018-19) : 45

Sandis Ozolinsh (Avalanche | 1996-97) : 45

*Avant le match de jeudi soir contre les Devils du New Jersey