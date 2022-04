Duel entre deux marqueurs d’exception à TVA Sports

TVA Sports a le plaisir de vous présenter, dès 19h, un affrontement entre deux joueurs qui, chacun à leur manière, constituent des buteurs d’exception : Auston Matthews et Alex Ovechkin.

Actuellement, le no 34 des Maple Leafs mène la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 58 (!) réalisations en seulement 68 matchs. Il pourrait devenir le premier joueur depuis Steven Stamkos en 2011-2012 à conclure une saison avec au moins 60 filets.

Non loin derrière suit «Ovie», lui qui totalise 46 buts en 71 joutes. Avec encore une dizaine de confrontations à l’horaire, on peut très fortement présumer qu’il sera en mesure d’atteindre le plateau des 50 réussites. Si jamais il y parvenait, le Russe rejoindrait Wayne Gretzky et notre collègue Mike Bossy au sommet de l’histoire de la LNH au chapitre du plus grand nombre de saisons de 50 buts (9).

Beaucoup plus jeune que le capitaine des Capitals, Auston Matthews est présentement devant lui en ce qui a trait au ratio buts/matchs en carrière. Il affiche à l’heure actuelle un impressionnant 0,639.

Ovechkin, de son côté, n’est pas en reste pour autant. Sa moyenne de 0,612 est également fantastique et digne de mention.

Si la carrière du prolifique Russe est plus près de la fin que du début, celle de Matthews en est encore à ses débuts. Saura-t-il maintenir son incroyable rythme de production pendant 10, voire 15 ans?

C’est le défi qui se dresse devant lui, car Ovechkin y est parvenu. Et c’est cette fabuleuse constance qui, entre autres, classe ce dernier parmi les plus grands.

Quoi qu’il en soit, ce sont deux joueurs très divertissants qui croiseront le fer jeudi soir sur nos ondes. Toute notre équipe hockey a bien hâte de vous retrouver!