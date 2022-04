Derek Carr n’en a rien à faire des critiques

Les Raiders de Las Vegas ont accordé leur confiance au quart-arrière Derek Carr en lui offrant un nouveau pacte de trois ans, mercredi, mais plusieurs se demandent s’il est le bon joueur pour mener l’équipe aux grands honneurs.

Avant même de penser à un Super Bowl, les Raiders doivent se concentrer sur une victoire en matchs éliminatoires, ce qu’ils n’ont pas fait depuis 2002. Cette disette de 20 ans a été marquée par deux défaites au premier tour en 2016 et en 2022.

Carr était blessé pour ce premier duel, mais n’a pas été en mesure de terminer le travail lors du second. Le pivot et les siens ont gâché trois essais à la porte des buts. Un touché et une conversion d’un point auraient pu créer l’égalité 26 à 26, mais les Bengals de Cincinnati ont tenu bon.

«La question, “Puis-je gagner un match éliminatoire?”, oui, elle est ridicule. Seulement parce que nous avons eu une opportunité, et que nous avons perdu dans les derniers instants d’un match contre les champions de l’Association américaine. Oui, je crois que nous pouvons le faire», a admis Carr en conférence de presse, mercredi.

«Ça prouve à quel point nous étions proches. Cela dit, 55% des équipes qui vont en éliminatoires n’y accèdent pas l’année suivante. Les probabilités sont contre nous. J’aime bien y songer comme ça, alors je vais conserver cette mentalité de sous-estimé», a-t-il ajouté, lui qui a visiblement fait ses devoirs.

Un groupe étoile

En saison régulière, le pivot de 31 ans a la cote. Carr a lancé le ballon sur pas moins de 4804 verges en 2021, un sommet en carrière. Il a réussi 23 passes de touchés, mais il a été victime de 14 interceptions. Après avoir trainé les Raiders en duels d’après-saison avec la deuxième place dans l’Ouest de l’Américaine, le quart ne manque pas de confiance.

«Je sais ce dont je suis capable, et je sais ce dont l’équipe est capable, alors je suis excité de voir. Évidemment, nous devons gagner cette place en éliminatoires. [...] Avec cette section, ce sera difficile, mais nous sommes emballés par ce défi», a-t-il mentionné.

Avec de potentielles cibles comme Darren Waller, Hunter Renfrow et le nouvellement acquis Davante Adams, Carr peut se permettre de rêver.