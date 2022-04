Curry rétabli à temps pour le début des séries?

Le meneur des Warriors de Golden State Stephen Curry s'est dit «très optimiste», jeudi, concernant l'évolution de sa blessure au pied gauche, indiquant qu'il devrait être de retour à temps pour le premier match des séries éliminatoires contre les Nuggets de Denver, prévu dimanche.

Curry, qui n'a pas joué depuis près d'un mois à cause d'une entorse ligamentaire au pied gauche, a affirmé dans le balado de son coéquipier Draymond Green sa volonté de ne pas rater une minute du retour des Warriors en séries.

«Le but a toujours été d'être prêt pour le premier match et ce l'est encore, a expliqué Curry au Draymond Green Show. Je suis très optimiste que je pourrai jouer le premier match.»

«Nous n'avons pas été en séries depuis deux ans, a rappelé le joueur de 34 ans, champion avec les Warriors en 2015, 2017 et 2018. Je suis très excité parce que je sais à quel point j'aime cette ambiance. Je ne veux pas en rater une miette.»

Curry a pris part à l'entraînement de son équipe mercredi.

Après une première partie de saison flamboyante, les Warriors ont un peu baissé de régime après le match des étoiles, et ont finalement fini la saison régulière en troisième position, derrière les Suns de Phoenix, intouchables, et les Grizzlies de Memphis, surprenants.

Presque au complet avec le retour très attendu de Klay Thompson, les Warriors affronteront les Nuggets de Denver, guidés par le joueur par excellence en titre, Nikola Jokic.

La confrontation s’amorcera ce dimanche.