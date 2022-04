Les Canadiens de Montréal connaissent une des pires saisons de leur histoire, résultat notamment de l’accumulation d’innombrables blessures.

Renaud Lavoie est revenu sur le sujet lors de son segment à l’émission JiC, jeudi.

« On bat des records chez les Canadiens. Cette saison, c’est le plus grand nombre de matchs ratés en raison de blessures. On est rendu à 700 matchs ratés et ça, c’est un record de la Ligue nationale de hockey. C’est sûr que c’est en incluant Carey Price et Shea Weber dans le lot, mais ça fait partie de la réalité de la LNH, on calcule tout ça. »

Renaud croit que la direction du Tricolore doit se poser des questions pour comprendre ce qui s’est produit.

« Le seul problème qu’il y a avec ça, et je suis convaincu que Kent Hugues et Jeff Gorton regardent ça et se disent que ce n’est pas normal, c’est que tu as 38 joueurs qui ont été blessés cette saison, et je n’inclus pas Carey Price et Shea Weber parce qu’eux on savait déjà avant le début de la saison qu’ils ne seraient pas là. »

« Quand Kale Clague reçoit en pleine pratique une rondelle dans les “Chiclets”, quand Justin Barron se blesse à la cheville parce que quelqu’un lui tombe sur la cheville, ça n’a pas rapport avec l’entrainement. On pourrait même ajouter dans un certain sens les blessures de Jake Allen. Il faut que cette organisation se questionne sur ce qui s’est vraiment passé. Ce n’est pas vrai que c’est normal! »

Un camp d’entrainement trop chargé?

« Est-ce que ça veut dire que le camp d’entrainement a été trop difficile? Le camp d’entrainement du Canadien de Montréal, moi ce qu’on me disait, c’est que ça n’avait pas de bon sens comment c’était “tough” pour une équipe qui sortait de la finale de la Coupe Stanley. Il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Pas une chasse aux sorcières, mais simplement une réflexion sur ce qui s’est passé pour éviter de répéter des erreurs du passé.»

Voyez le segment de Renaud Lavoie à JiC dans la vidéo ci-dessus.

Justin Barron, Jake Allen, Jonathan Drouin, de même que Carey Price et Shea Weber sont présentement sur la liste de blessés des Canadiens.