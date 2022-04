Une claque au visage de Gallagher?

Brendan Gallagher doit se regarder dans le miroir et faire un examen de conscience.

Le fougueux attaquant des Canadiens aurait tout intérêt à changer son style de jeu, a laissé sous-entendre Martin St-Louis après la défaite contre les Sénateurs la semaine dernière. Alexandre Picard est allé encore plus loin dans le balado de TVA Sports «Temps d’arrêt», enregistré ce lundi. À écouter ici:

L’ancien défenseur a déploré le fait que «Gallagher ne pense pas à utiliser son intelligence hockey» et qu’il se contente de garder ses bonnes vieilles habitudes, qui ne rapportent cependant plus autant qu’avant.

«Après le match, St-Louis a dit que Gallagher aurait besoin d’ajuster son jeu. Il a dit qu’il n’a pas toujours besoin d’être le premier joueur en échec avant et d’être toujours devant le filet à picosser le gardien. Il joue comme ça depuis le début de sa carrière et il travaille toujours extrêmement fort, j’ai énormément de respect pour ça, mais à un moment donné, il faut que tu t’ajustes, a insisté Picard. On dirait qu’il n’a qu’une manière de jouer et c’est en avant du but. Il ne pense pas à utiliser son intelligence hockey.»

La suite des choses sera très révélatrice, aux yeux de Picard.

«C’est là qu’on va voir si Gallagher est vraiment un gars d’équipe ou s’il pense seulement à lui. Si jamais il est incapable de s’ajuster ou s’il ne le veut pas, on va avoir la réponse. Oui, c’est un guerrier, mais à un moment donné, il faut qu’il prenne un pas de recul, qu’il laisse venir le jeu à lui et qu’il regarde ses options.

«Je vais aller plus loin. Je ne suis pas un attaquant, il faudrait poser la question à Guillaume Latendresse ou à Maxim Lapierre, mais ça doit être fatigant de jouer avec un gars comme lui. Tu cours toujours après la rondelle, une mêlée éclate après chaque coup de sifflet, tu dois tout le temps aller défendre tes coéquipiers... Ça doit être fatigant.»

L’animateur Louis Jean a offert la réplique parfaite : «Ne pose surtout pas la question à Maxim Lapierre, c’est exactement ce qu’il faisait! Il allait toujours allumer les feux, provoquer et narguer l’adversaire. C’était un vrai agitateur.»

Picard l’a trouvé bien drôle!

En privé d'abord

Comme son acolyte, Jean a bien hâte de voir comment Gallagher réagira aux propos de son entraîneur.

«J’aime le fait que St-Louis lui dise qu’il devra s’ajuster. J’ai hâte de voir si ça va fonctionner, s’il va être capable d’apporter des ajustements. Je pense qu’il va vouloir, mais va-t-il pouvoir le faire? C’est la partie qu’on ne sait pas encore. Et c’est la clé.»

Tous deux espèrent également que les deux hommes en ont d’abord discuté en privé.

«Depuis son arrivée à Montréal, St-Louis n’a jamais critiqué un seul joueur publiquement, a souligné Picard. J’espère qu’il lui en a parlé avant d’en parler aux médias, sinon ce serait la première fois que St-Louis agit de la sorte. Imagine la claque au visage pour un vétéran comme Gallagher d’apprendre dans les médias qu’il doit changer son style de jeu parce que ça ne fonctionne pas en ce moment.»

«Je présume qu’il lui en a d’abord parlé, a avancé Jean. Il lui a sûrement déjà dit qu’il ne doit pas aller brasser à chaque présence et qu’il y a moyen de s’ajuster. Je pense que St-Louis a déjà eu ces discussions avec Gallagher, sinon ça créerait certainement des problèmes.»

SOMMAIRE DU BALADO :

1re minute :

Alex et Louis font un parallèle entre le Tournoi des maîtres de la PGA et l’actualité dans la LNH.

11e minute :

Doit-on s’inquiéter de l’état de santé de Jake Allen, qui est de nouveau blessé? Ou est-ce en raison d’une surutilisation dernièrement? «C’est juste normal. Allen n’est pas habitué de jouer aussi souvent», indique Picard.

Cayden Primeau est-il vraiment le gardien d’avenir des Canadiens? Alex et Louis en doutent fortement.

16e minute :

Carey Price est-il ENFIN prêt à reprendre du service? Reviendra-t-il d’ici la fin de la saison? C’est encore flou... «Je respecte ça. Il y a trop de joueurs qui reviennent trop rapidement.»

Longue discussion sur son avenir à Montréal.

28e minute :

Alex et Louis reviennent sur les commentaires de Brendan Gallagher, qui a critiqué Tim Stützle pour avoir feint, selon lui, d’avoir subi une blessure grave.

Est-ce un simple signe de frustration de sa part? Alex remet en question son leadership et sa façon de jouer.

41e minute :

Auston Matthews est devenu le joueur des Maple Leafs à marquer le plus de buts en une saison. Alex et Louis s’entretiennent avec un homme qui voit ses exploits de très près : l’annonceur-maison à Toronto, Mike Ross.

80e minute :

Alex et Louis vantent Sidney Crosby et Alexander Ovechkin, qui font encore partie de l’élite de la LNH même s’ils ne rajeunissent pas.

85e minute :

La course aux séries éliminatoires est intéressante dans l’Association de l’Ouest. Quelle équipe entre les Kings et les Golden Knights se qualifiera? Alex pense que les Canucks pourraient se faufiler.