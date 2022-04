«On a encore l’étincelle» -Joel Edmundson

Blessé au dos et endeuillé par le décès de son père, Joel Edmundson participait à son 16e match seulement cette saison. Il n’a pas eu à endurer les premiers mois catastrophiques. Le numéro 44 n’a pas pris de détour pour décrire ce revers de 5 à 1 contre les Blue Jackets.

«Nous cherchions des jeux trop dans la dentelle, nous n’étions pas très intelligents. Il y a eu beaucoup de revirements. Nous devons vraiment mieux jouer, mieux communiquer sur la glace et limiter les revirements.»

– Joel Edmundson

Edmundson n’a pas peur d’un essoufflement après deux mois sous la gouverne de Martin St-Louis.

«On a encore l’étincelle. On aime encore venir à l’aréna. On vient à l’aréna et on apprend quelque chose de nouveau. On tente de s’améliorer au quotidien. On ne peut juste pas accorder autant de tirs.»

– Joel Edmundson

Voyez le point de presse de Joel Edmundson dans la vidéo ci-dessus

Ryan Poehling a marqué l’unique but du CH dans ce revers. Il a redirigé un tir de Nick Suzuki en se plaçant devant le filet d’Elvis Merzlikins en avantage numérique. Il était soulagé d’enfin obtenir un but.

«Oui c’est bien de marquer. À ce moment dans la rencontre, en fin de deuxième période, ça nous ramenait dans le match. Ça ramenait de la vie dans le vestiaire. C’était bien. Mais on doit jouer à 10 0% de nos capacités. Il y a encore huit ou neuf matchs à jouer au calendrier. Il faut trouver une constance.»

– Ryan Poehling

Voyez le point de presse de Ryan Poehling

POINT DE PRESSE DE RYAN POEHLING -

Brad Larsen, l’entraîneur en chef des Blue Jackets, a bien aimé le premier match de Nick Blankenburg dans la LNH.

«Tu peux voir immédiatement qu’il veut défendre son territoire. Il se place dans les lignes des tirs, il bloque des tirs (cinq tirs bloqués).»

– Brad Larsen