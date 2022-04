Les reproches de Baker Mayfield aux Browns

Le quart-arrière Baker Mayfield a admis mercredi s'être senti trahi par les Browns de Cleveland, eux qui ont acquis Deshaun Watson, après lui avoir promis qu’il serait de retour en 2022.

«J’ai absolument senti un manque de respect de leur part, parce qu’ils m’ont promis une chose et ont fait le contraire, a confié le pivot de 26 ans au balado “YNK: You Know What I Mean?”. Je suis habitué, parce que j’ai eu quatre entraîneurs-chefs et plusieurs coordonnateurs différents en quatre ans.»

Les Browns auraient confirmé à Mayfield lors du dernier Combine de la NFL qu’ils souhaitaient poursuivre leur partenariat en 2022, avant de procéder à une transaction importante avec les Texans de Houston pour obtenir les services de Watson.

Mayfield a connu une saison en dents de scie avec l’organisation de l’Ohio, un an après l’avoir menée en éliminatoires pour la première fois en 18 ans. Il n’a amassé que 3010 verges par la passe et 17 touchés en 2021, en plus d’avoir commis 13 interceptions. Il est passé sous le bistouri pour une blessure à l’épaule à la fin de la campagne.

«Je cherche seulement de la stabilité en ce moment, a-t-il enchaîné. Je sais ce que je dois faire pour devenir la meilleure version de moi-même et être en mesure de mener une organisation.»

Mayfield touchera 18,86 millions $ en 2022, dernière année de son entente avec les Browns. Tout laisse croire qu’il sera échangé d’ici le début de la saison prochaine.