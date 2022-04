Les Canucks peuvent encore y croire!

La troupe de Bruce Boudreau n'abandonne pas dans sa course aux séries et remporte un quatrième match consécutif. Le hic, c'est que dans la victoire, ils offrent tout de même 1 point à un de leur adversaire direct en les Golden Knights. Donc, marque finale en prolongation au Rogers Arena, Vancouver 5, Vegas 4.

Cette victoire était d'autant plus cruciale pour les Canucks comme les Stars et les Predators, eux aussi à la quête d'un poste de quatrième as dans l'Ouest, ont parallèlement remporté leurs affrontements de mardi soir contre le Lightning et les Sharks respectivement. En ce qui concerne le troisième rang de la division Pacifique, les Kings sont encore rattrapables, mais eux aussi sont allés chercher 2 points au classement mardi. Ce sont donc six petits points qui séparent six équipes qui se battent pour trois accès au bal printanier.

Cette victoire a toutefois un gôut amer pour l'équipe de la Colombie-Britannique comme elle amorçait la troisième période avec une avance de deux buts. Le meilleur pointeur en défense chez les Golden Knights, Shea Theodore, a toutefois pris les choses en main. Il a inscrit les deux buts des siens pour remonter la pente, dont un avec un filet désert avec seulement 41 secondes à jouer. C'est un autre défenseur qui a scellé l'issue du match, soit Quinn Hugues, qui a usé de patience pour déculotter Robin Lehner moins d'une minute après le début du 3 contre 3.

Elias Pettersson connaît une autre bonne rencontre avec 1 but et 2 passes. Lui qui avait connu un lent début de saison affiche maintenant 26 buts et 33 passes pour 59 points en 72 rencontres.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants des 13 autres matchs disputés mardi soir dans la LNH.

