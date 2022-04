Baseball : un déménagement serait plus avantageux, affirme le président des Reds

Le président et chef des opérations des Reds de Cincinnati, Phil Castellini, n’apprécie visiblement pas les critiques des partisans à l’endroit de son organisation et il a d’ailleurs répliqué à certains d’entre eux en affirmant que le déménagement de la concession représenterait une option beaucoup plus profitable financièrement.

En Ohio, des amateurs n’ont pas aimé voir les Reds réduire leur masse salariale au cours de la saison morte. Ils ont laissé aller Nick Castellanos sur le marché des joueurs autonomes, tout en soumettant Wade Miley au ballottage. Le club a également échangé quelques éléments, entre autres Sonny Gray et Eugenio Suarez. Pour son groupe des 40 joueurs réguliers, il dépense un peu moins de 131 millions $, ce qui lui vaut le 21e rang du baseball majeur.

«Bien, où irez-vous? Commençons ainsi. À qui allez-vous vendre l’équipe? Vous souhaitez tenir ce débat?, a déclaré Castellini à la chaîne radiophonique 700WLW lorsqu’il fut interrogé quant au niveau de confiance du public à l’égard des Reds. Si vous cherchez un moyen de rendre cette équipe plus rentable et compétitive à l’intérieur du présent système économique, bien, il s’agirait de l’envoyer ailleurs.»

«Conséquemment, il faut être prudent relativement à vos demandes, a-t-il ensuite averti. Je pense que nous faisons le mieux possible avec les ressources que nous possédons. On n’est pas plus heureux des résultats que les partisans. Je ne suis pas en train de polir des trophées dans mon bureau et je suis ici pour effectuer mon boulot.»

Évidemment, le dirigeant a dû tempérer ses propos ultérieurement. « Vous pouvez nous détester autant que vous le voulez, mais on ne s’en va nulle part. Nous n’avons pas abandonné notre engagement vis-à-vis la victoire et notre investissement dans cette concession et la communauté. Aussi, restez attentifs et continuez d’encourager le club», a-t-il dit à WLWT.

Avant les duels de mercredi, Cincinnati présentait un dossier de 2-3 cette saison. L’an passé, la formation a été incapable d’accéder aux séries malgré 83 gains.