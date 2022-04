AJLNH: un vote pour révéler les dessous de l’affaire Kyle Beach

Le comité exécutif de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) tient présentement un vote pour déterminer s’il va rendre publiques les conclusions d’une enquête indépendante sur sa gestion de l’affaire Kyle Beach, a-t-on appris mercredi.

Si 18 des 32 représentants de l’AJLNH se prononcent en faveur de cette proposition d’ici jeudi soir, le rapport sera publié, selon le réseau Sportsnet.

«Le comité exécutif a reçu le rapport indépendant vendredi et a rencontré les enquêteurs lundi pour entendre leurs explications», a expliqué le porte-parole du syndicat Jonathan Weatherdon dans un communiqué.

Ce vote vient six mois après que le directeur général de l’Association, Donald Fehr, eut recommandé l’embauche d’enquêteurs indépendants pour déterminer comment l’AJLNH avait réagi aux allégations d’agression sexuelle soulevées par Beach.

Gestion passive

Rappelons que l’ex-attaquant des Blackhawks de Chicago a avancé en mai dernier que l’ancien entraîneur vidéo Brad Aldrich avait commis de tels gestes à son endroit lors des séries éliminatoires de la LNH de 2010. Un rapport publié par le cabinet d’avocats Jenner & Block a plus tard révélé la gestion passive du dossier par le circuit Bettman et l’organisation des Blackhawks. Selon ce document de 107 pages, Fehr avait été mis au parfum de ces allégations à deux reprises.

«Il a ignoré les joueurs alors que son unique tâche est de les protéger à tout prix. Je ne comprends pas comment il peut être considéré un leader», a critiqué Beach dans une entrevue avec le réseau TSN en novembre.

Fehr avait admis les torts de l’AJLNH, tout en s’«engageant à changer les choses» pour s’assurer qu’une situation semblable ne se reproduise plus.

Depuis, la LNH a travaillé en collaboration avec l’organisme Respect Group, dont la mission est de «reconnaître et prévenir l’intimidation, l’abus, le harcèlement et la discrimination par le biais de formations en ligne interactives».

On ne sait toutefois pas si Fehr et l’AJLNH sont impliqués dans le partenariat entre la LNH et le Respect Group.