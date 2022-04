Un très court entraînement pour Josh Anderson

L’attaquant du Canadien de Montréal Josh Anderson a patiné au Complexe sportif Bell seulement quelques minutes avec ses coéquipiers, mardi.

L’athlète de 27 ans était l’un des 25 joueurs de la Sainte-Flanelle à sauter sur la patinoire à Brossard pour l’entraînement du jour. Il n’a participé à aucun exercice. L’organisation montréalaise a ensuite indiqué que son patineur avait quitté pour recevoir des traitements thérapeutiques.

Voyez le point de presse de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.

La veille, Anderson a inscrit son 100e but dans la Ligue nationale, les siens subissant une défaite de 4 à 2 contre les Jets de Winnipeg. L’ailier a maintenant récolté 18 filets cette saison, lui qui est impliqué dans une course avec Cole Caufield (18) et Nick Suzuki (19) afin de devenir le premier marqueur de 20 buts du CH en 2021-2022.

Par ailleurs, Suzuki et Paul Byron étaient absents de l’entraînement du jour. Ils bénéficiaient d’une journée de traitements thérapeutiques.

Le Canadien renouera avec l’action mercredi soir, en visitant les Blue Jackets de Columbus au Nationwide Arena. Encore une fois, le gardien Carey Price sera du voyage, mais il ne devrait pas participer à l'affrontement.

Concernant la présence de Suzuki, Byron et Anderson dans sa formation à Columbus, l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis n’était pas en mesure de s’avancer.

«C’est possible. Je ne sais pas», a simplement dit le pilote lorsqu’il a été questionné en conférence de presse sur de possibles absences de ces patineurs face aux Blue Jackets.

Point de presse de David Savard

Point de presse de Corey Schueneman