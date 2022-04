Les Whitecaps en quête de constance

Avec une fiche de 1-4-1, les Whitecaps de Vancouver pourraient représenter une proie facile pour le CF Montréal, samedi au Stade Saputo, mais le club de la Colombie-Britannique a démontré qu'il peut être très menaçant lorsqu’il joue à la hauteur de son talent.

Samedi dernier contre les Timbers de Portland, Vancouver a rapidement concédé deux buts. Les porte-couleurs de l’équipe canadienne ont néanmoins sorti les dents en deuxième demie, de sorte qu’ils ont réduit l’écart à 3 à 2 en fin de match. Ils ont ensuite bourdonné, sans parvenir à créer l’égalité.

Seulement, l’équipe a jusqu’ici été incapable de soutenir ce rythme pendant tout un match. C’est la problématique à laquelle doit s'attaquer l’entraîneur-chef Vanni Sartini pour que l’équipe puisse renverser la vapeur.

«Nous devons être plus matures, a lancé le pilote après cette défaite selon le quotidien "Vancouver Sun". Nous devons être plus conscients du fait que même si nous avons quatre points en six matchs, nous ne sommes pas une mauvaise équipe. Nous devons y croire et nous devons croire que la seule façon pour nous de récolter des points, c'est d'être comme nous l'avons été la semaine dernière contre Kansas City.»

«Être directement face [aux adversaires] et presser. Puis, quand on a le ballon, aller le plus vite possible dans leur moitié de terrain. Nous savons cela. Nous l'avons fait pendant la moitié de la partie [contre Portland], nous devons le faire pendant tout le match.»

Attention

Les Whitecaps ont inscrit deux de leurs cinq buts cette saison dans cette plus récente défaite. Ils avaient notamment été blanchis lors des deux premiers matchs de la campagne. Les choses semblent ainsi se replacer et le CF Montréal, qui montre le pire dossier défensif du circuit avec 15 buts alloués, devra se méfier.

Il s’agira d’une 21e rencontre entre le onze montréalais et les Whitecaps dans la Major League Soccer. La formation de Wilfried Nancy présente une fiche de 8-9-3.