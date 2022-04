CF Montréal: c’est bon pour le moral

Trois matchs sans défaites, un beau soleil de printemps, le retour des entrevues en personne plutôt que par visioconférence. Les joueurs du CF Montréal avaient toutes les raisons d’être rayonnants mardi.

Mais entre tout ça, c’est la remontée de deux buts en seconde demie lors de la victoire contre les Red Bulls de New York samedi qui a fait le plus plaisir.

«Ça fait vraiment du bien au moral. C’était un match difficile, nous voulions remonter et l’équipe a été forte», a convenu le défenseur Zorhan Bassong, qui affrontait une vraie mêlée de presse pour la première fois.

Ajoutons à cela que l’équipe n’a accordé qu’un seul but après avoir cédé trois fois lors des deux rencontres précédentes. Oui, les choses vont donc mieux.

«Je pense qu’on a progressé sur le plan défensif depuis le début de l’année. Dans certains matchs, on a pris des buts bêtes avec des erreurs défensives ou des mauvaises passes», a ajouté Bassong.

On ne peut pas dire que l’arrière de 22 ans a la langue de bois quand il analyse les défaillances du club. Il est d’ailleurs d’avis qu’il y a encore plus à amélioration.

«Je pense que c’est plus facile de progresser défensivement [qu’offensivement]. Si on reste compact, si on est tous organisés, c’est plus simple.»

«Pour marquer des buts, il faut avoir de la créativité, de la lucidité dans le dernier tiers, il faut oser et frapper et je crois que c’est un peu plus dur», a poursuivi le numéro 19, qui devrait affronter les Whitecaps de Vancouver, samedi, au Stade Saputo.

Trouver l’équilibre

La troupe de Wilfried Nancy tente de trouver un sain équilibre entre les succès offensifs et défensifs.

Ça tombe bien, c’est aussi l’opinion de Romell Quioto, meilleur buteur de l’équipe au cours des deux dernières saisons.

«C’est sûr qu’on doit continuer de travailler sur la défensive, on doit continuer d’encaisser moins. Heureusement, offensivement, on a su amener l’eau au moulin.»

«Il faut trouver l’équilibre et on espère être en mesure de mieux le faire à domicile et de garder le zéro», a dit l’attaquant.

Sur le plan défensif, les choses vont bien puisqu’on retrouve la formation au sommet de l’Association de l’Est avec 11 buts. Seuls Los Angeles FC et Austin FC en ont plus avec 14 chacun.

C’est une position inhabituelle et surtout inattendue quand on sait que les attaquants montréalais ont été décimés par les blessures depuis le début de la saison.

Mais d’autres joueurs ont pris le relais, dont Djordje Mihailovic, qui a déjà trois filets. Deux défenseurs ont aussi marqué. De fait, seulement trois des 11 buts ont été inscrits par des attaquants, ce qui enlève une certaine pression sur les épaules de Quioto, qui a deux réussites.

«On a ajouté de très bons éléments offensifs et ça ajoute de la compétition à l’interne», a mentionné le Hondurien.

«Ça me permet de rester sur mes gardes et de ne pas rester sur mes acquis en continuant à pousser. C’est bon pour l’équipe.»

Plus de temps

Pour le reste, si l’équipe semble tranquillement prendre du mieux, c’est surtout parce que tout le monde a maintenant plus de temps pour corriger les lacunes.

Le début de saison avec cinq matchs sur six à l’étranger en Major League Soccer (MLS) et la Ligue des champions n’a pas été commode.

«C’est dommage que la Ligue des champions soit derrière nous, mais c’est aussi une bonne chose, a noté Quioto. La partie la plus difficile de la campagne est derrière nous et on peut se concentrer à récolter des points.»

«On a un groupe soudé, mais on avait besoin de temps pour développer des automatismes et c’est ce qui est en train d’arriver. On sent qu’on commence à se trouver plus facilement sur le terrain», a renchéri Bassong.