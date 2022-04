Nathan Smith fait le saut de la NCAA aux Coyotes

L’espoir américain Nathan Smith a signé un contrat d’entrée de deux ans avec les Coyotes de l’Arizona, lundi, et il amorcera sa carrière professionnelle dès mardi, à l’occasion de la visite des Devils du New Jersey.

Smith a été acquis des Jets de Winnipeg dans la transaction qui a permis au club du Manitoba de se départir du contrat de Brian Little, le 21 mars dernier. Il a totalisé 19 buts et 50 points en 38 parties dans la NCAA cette saison avec l’université Minnesota State, qui s’est inclinée en finale du Frozen Four vendredi. Il avait été un choix de troisième ronde des Jets en 2018.

«Nous sommes très heureux de nous entendre avec Nat pour un contrat de deux ans, a déclaré dans un communiqué le directeur général Bill Armstrong. Nate était l'un des meilleurs attaquants de la NCAA cette saison et a aidé à mener Minnesota au Frozen Four. Nous sommes très heureux qu'il rejoigne notre organisation.»

Smith avait été l’un des 10 finalistes pour le trophée Hobey-Baker. C’est toutefois son coéquipier Dryden McKay qui a finalement succédé à Cole Caufield. Le Floridien de 23 ans a également participé aux Jeux olympiques de Pékin cet hiver, récoltant un but et une aide en quatre parties.