Les Sabres ont hâte de voir Owen Power

L’espoir des Sabres de Buffalo Owen Power effectuera ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) mardi soir contre les Maple Leafs à Toronto, où il comptera sur plusieurs membres de sa famille pour l’encourager dans les gradins, et son instructeur-chef Don Granato s’attend certes à de belles performances de sa part.

Power tentera de donner davantage de positif dans un vestiaire où les joueurs devront se résigner à regarder les prochaines séries à la maison. Malgré les 19 points au classement amassés dans les 15 plus récents matchs, Buffalo est officiellement exclu des séries, ce qui n’empêche pas Granato de nager dans l’optimisme.

«Nous sommes tous excités d’aller de l’avant. Nous voyons cette équipe progresser. Et, finalement, nous pourrons le voir à l’œuvre en tant qu’élément de cette amélioration. Il est ici et nous lui donnons quelques jours pour s’adapter à ses nouveaux coéquipiers et regarder comment nous procédons ici», a expliqué Granato au quotidien «The Buffalo News».

Un DG et des joueurs très enthousiastes

D’ailleurs, il était primordial aux yeux de l’organisation que le premier choix au repêchage 2021 puisse très rapidement avoir une bonne idée de son futur milieu de travail et de ses collègues. Le défenseur de 19 ans a signé son contrat d’entrée dans la LNH au lendemain de l’élimination des Wolverines de l’université Michigan au Frozen Four, jeudi dernier. Il a pu s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, dimanche. Plusieurs d’entre eux l’avaient déjà contacté par message texte afin de le féliciter pour la signature de sa première entente.

«Ils voulaient connecter avec lui. Ça en dit long sur ce que représente ce groupe. Vous savez à quel point ils sont excités de l’accueillir, a affirmé le directeur général Kevyn Adams la semaine passée, quand le mariage entre les Sabres et Power a été confirmé. C’est un grand jour pour notre organisation. Nous croyons certainement en Owen et en ses habiletés, tant sur la glace qu’à l’extérieur. [...] Vous m’avez entendu parler constamment de la culture que nous voulons mettre en place ici. C’est une personne phénoménale grâce à sa manière de traiter les autres ainsi que lui-même.»

«Nous sommes heureux de le voir se joindre à ce groupe et d’être lui-même. Il va se présenter et jouer. Il n’a pas tout le poids du monde sur ses épaules», a ajouté le DG.

Chez les joueurs du club, Jeff Skinner a corroboré les dires d’Adams.

«Il y a bien sûr beaucoup d’enthousiasme et il devrait y en avoir en ces circonstances. Il sera un excellent atout pour nous et nous sommes heureux de miser sur lui», a-t-il dit.