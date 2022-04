Les Kings en baisse, Phillip Danault au neutre

Les Kings de Los Angeles et Phillip Danault piquent du nez à un bien mauvais moment de la saison et il faudra rapidement relever la tête pour demeurer dans le portrait des séries éliminatoires.

Ayant bêtement échappé une avance de trois buts pour s’incliner 6 à 3 devant le Wild du Minnesota, dimanche, la formation californienne détient une courte priorité de deux points sur les Golden Knights de Vegas au troisième rang de la section Pacifique. Ayant encaissé trois revers de suite, elle a fortement intérêt à rester dans le top 3 de sa division, car si la tendance se maintient, les cinq autres clubs qualifiés dans l’Association de l’Ouest proviendront de la section Centrale.

Chez les Kings, tous savent que les points échappés comme ceux de la dernière fin de semaine risquent de coûter cher. Il importe de gagner maintenant.

«Nous devons apprendre à bien répondre quand l’adversaire marque un but, soit en poussant davantage au lieu de s’asseoir sur notre priorité, a précisé Danault en conférence d’après-match. Je pense qu’il s’agit de l’erreur que nous avons encore commise cette fois, mais il nous faut bien saisir cela pour avancer. [...] Ce sont de bonnes équipes bataillant pour les éliminatoires également. On doit se regrouper afin d’être prêt pour la prochaine rencontre et éviter de rester la tête basse.»

«Vous inscrivez un filet en supériorité numérique, un autre à court d’un homme et vous menez 3 à 0 à l’étranger. Il n’y a aucune raison de ne pas être en avant à la fin du match et nous ne l’étions pas. C’est franchement décevant», a de son côté déploré l’instructeur-chef Todd McLellan.

Peu de buts

Individuellement, l’ancien joueur du Canadien de Montréal connaît une campagne plus que respectable en offensive avec 21 buts et 23 mentions d’aide pour 44 points en 72 rencontres. Néanmoins, c’est plus difficile pour Danault ces temps-ci, puisqu’il a été incapable de toucher la cible dans ses huit derniers affrontements. Il a certes amassé cinq aides en six joutes, sauf qu’il a présenté un différentiel négatif lors de ses quatre plus récents duels. Pour la saison en cours, il revendique une fiche de +12.

Les Kings tenteront de renouer avec le succès en visitant les Blackhawks de Chicago, mardi. Le lendemain, ils se retrouveront au domicile de l’Avalanche du Colorado.