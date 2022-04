Les Hurricanes seront prêts pour les Rangers

Les Rangers de New York auront l’occasion de transmettre un message fort aux Hurricanes de la Caroline, mardi, au Madison Square Garden, dans un match qui pourrait en dire long sur l’issue de la course au premier rang de la section Métropolitaine, sauf que ceux-ci respirent la confiance.

Forts de leur triomphe de 5 à 2 aux dépens des Ducks d’Anaheim, dimanche, les Ouragans gardent la mainmise sur le sommet, mais les Blueshirts n’ont pas dit leur dernier mot. Ayant remporté leurs trois derniers affrontements, ils accusent deux points de retard sur leurs prochains adversaires, les deux formations ayant neuf parties chacune à disputer d’ici la fin de la campagne.

Il reste que les Hurricanes connaissent une saison des plus satisfaisantes et s’ils ont pu accumuler les victoires, c’est notamment grâce à leur capitaine Jordan Staal. Le vétéran qui a obtenu 31 points depuis le début du calendrier régulier peut se distinguer de différentes manières aux yeux de ses coéquipiers, mais le temps d’un match, il a fait résonner ses canons offensifs en réalisant son premier tour du chapeau en carrière, dimanche.

«J’étais probablement plus enflammé que lui à son propre sujet, a admis le défenseur Jaccob Slavin en conférence d’après-match. C’est notre leader, il donne tout chaque soir. Tous les jours, il travaille toujours fort. Il se soucie énormément de son jeu et des gars dans le vestiaire. Je lève la tête en le regardant comme joueur et comme personne. Ainsi, quand des athlètes semblables sont récompensés de cette façon, c’est spécial.»

Le principal intéressé se contente surtout d’accomplir ses tâches sans trop faire de bruit, en souhaitant voir les siens gagner régulièrement.

«Je tente seulement de jouer mon match. Il faut être fiable et solide des deux côtés de la patinoire. Quand la rondelle entre dans le filet ennemi, ça donne de bonnes sensations, mais je continue de jouer avec la conviction nécessaire pour qu’on puisse l’emporter», a mentionné Staal.

Avoir le vent dans le dos

Pour la formation de la Caroline, il importe de suffisamment hausser le niveau de jeu d’ici le début des séries. Après avoir plié l’échine devant les Islanders de New York, vendredi, elle souhaitait bien entendu revoir les Rangers dans de bonnes dispositions; elle retrouvera également ceux-ci le 26 avril à New York, trois jours avant la fin de la saison.

«C’est immense. Évidemment, nous n’avons pas offert notre meilleur hockey au cours des dernières semaines. Afin de décrocher cette victoire, on a bien joué pendant la majeure partie de la rencontre. Espérons que nous pourrons maintenir le rythme dans les duels suivants et en prendre avantage», a dit Slavin.