L’entraîneur-chef de l’Université McGill se joint à l’Alliance

L’Alliance de Montréal a embauché lundi Ryan Thorne, qui était l’entraîneur-chef de l’équipe masculine de basketball de l’Université McGill, à titre d’instructeur adjoint.

Tel qu’indiqué par l’organisation montréalaise, Thorne sera responsable de la stratégie et de la gestion de l’équipe pour la saison 2022 de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). Il avait été nommé par McGill en juin 2020. Au cours de la saison 2021-2022, Thorne a mené sa troupe à une victoire au championnat provincial après une saison sans défaite.

«Je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie d’une équipe de basketball professionnelle dans ma ville natale et d’approfondir mes connaissances sous la direction de [l’entraîneur-chef] Vincent Lavandier, a déclaré Thorne dans un communiqué. C’est un honneur d’avoir été choisi par l’Alliance de Montréal et [le directeur général] Joel Anthony pour aider à mettre sur pied une équipe de haut calibre qui reflète la passion que la ville de Montréal a pour le basketball.»

Né à la Barbade, Thorne a grandi à LaSalle où il a appris à jouer au basketball et à perfectionner ses habiletés. Il a notamment évolué au Collège John Abbott et plus tard à l’Université Bishop’s, où il a été capitaine et joueur le plus utile de son équipe, en plus de remporter un championnat national.

En tant qu’entraîneur, le Montréalais a dirigé le programme de basketball féminin de l’Université McGill pendant 17 saisons, remportant sept titres provinciaux ainsi que le premier titre national de l’histoire du programme en 2017.