Des blessures qui font mal aux Bruins et à leur entraîneur-chef

Les Bruins de Boston doivent composer avec l’absence de certains éléments-clés et les blessures continuant de frapper l’équipe sont loin de plaire à l’instructeur-chef Bruce Cassidy.

Déjà privée de l’attaquant David Pastrnak, la formation du Massachusetts a vu le défenseur Matt Grzelcyk tomber au combat durant le match de dimanche face aux Capitals de Washington quand un problème au haut du corps l’a contraint à retraiter au vestiaire tôt dans la partie. Ses coéquipiers se sont certes ennuyés de lui, puisqu’ils ont perdu 4 à 2 et se retrouvent au quatrième rang de la section Atlantique.

«Évidemment, son habileté nous a manqué pour faire circuler la rondelle. Ce fut un gros, gros, facteur dans cette rencontre, c’est-à-dire notre incapacité à bien effectuer la transition. Cela nous a coûté cher», a déploré le pilote au site officiel du club.

Cependant, il y a davantage. En attaque, les Bruins peinent avec un homme en plus. Au cours de leur dernier périple de quatre rencontres, ils ont été tenus en échec dans leurs 16 supériorités numériques. Cette impuissance collective a un lien avec les ennuis de Pastrnak, à l’écart en raison d’une blessure non dévoilée publiquement. Sauf que Cassidy veut s’en tenir à la technique sur la glace, qu’il juge inadéquate.

«Il y a un manque d’exécution. Je le constate depuis un bout de temps; avec Pasta dans la formation ou sans lui, lorsque Patrice Bergeron était sur le carreau aussi. Nous ne faisons pas suffisamment bien pour obtenir de bons résultats. C’est le rythme de l’exécution [qui est problématique]. Quand vous avez une opportunité, vous devez atteindre le filet. Nous avons manqué une cage déserte encore une fois.»

«Puis, il y a un peu d’entêtement sur les entrées de zone... on a quelques ennuis ici. Ce sont des aspects qu’on continuera de travailler au sein de notre groupe, a-t-il promis. Toutefois, éventuellement, notre exécution s’améliorera, car nous avons de bons joueurs ayant produit sur l’attaque massive. Espérons qu’ils changeront leur approche en entrée de territoire.»

Séquence importante

Les Bruins passeront la présente semaine à domicile et leurs trois prochains duels au TD Garden, où ils accueilleront les Blues de St. Louis (mardi), les Sénateurs d’Ottawa (jeudi) et les Penguins de Pittsburgh (samedi), auront une influence au classement. Boston est à un point du Lightning de Tampa Bay et du troisième échelon de sa division. Par contre, la deuxième place détenue par les Maple Leafs de Toronto semble de moins en moins accessible; les Bruins sont à cinq points de la bande d’Auston Matthews avec 10 matchs à disputer.

La rencontre Blues-Bruins sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports.