Scottie Scheffler sacré champion à Augusta

L’Américain Scottie Scheffler a fait fi de la pression et a maintenu le cap pour remporter le Tournoi des Maîtres, dimanche à Augusta en Géorgie.

En tête après trois rondes, le numéro 1 mondial a remis une carte de 71 (-1) lors de son dernier tour de piste. Son cumulatif de 278 (-10) lui a permis de mettre la main sur son premier sacre majeur et sa quatrième victoire sur le circuit de la PGA. Le nouveau détenteur d’un veston vert touchera également la bourse de 2,7 millions $ remise au vainqueur de ce tournoi du Grand Chelem.

À lire aussi: Tiger Woods va jusqu’au bout

C’est le Nord-Irlandais Rory McIlroy qui a pris le deuxième rang de la compétition, à trois frappes du gagnant. Lors de la quatrième ronde, ce dernier a joué 64 (-8), fait un bond de sept places au classement et ainsi gagné une bourse de 1,62 million $. L’athlète de 32 ans a conclu sa semaine de boulot avec un coup d’éclat au 18e fanion. Il a frappé la balle d’une trappe de sable et celle-ci a fini sa course dans la coupe. Il a donc obtenu son sixième oiselet de la journée. Il a aussi réalisé un aigle au 13e trou et n’a jamais fauté.

En deuxième position avant le début des hostilités de la dernière journée, Cameron Smith s’est sorti de la course en envoyant sa balle dans l’eau sur la normale trois du 12e fanion. Il a commis un triple boguey sur ce trou. L’Australien a terminé l’événement avec une ronde de 73 (+1) et a fini à égalité avec l’Irlandais Shane Lowry au quatrième rang.

Le Canadien Corey Conners a remis une carte de 70 (-2) et complété sa semaine avec un cumulatif de 285 (-3). Il a pris le sixième rang, en compagnie de l’Américain Will Zalatoris.