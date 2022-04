Programme triple à TVA Sports!

TVA Sports et TVA Sports direct présentent trois matchs de la LNH, aujourd'hui, à compter de 13h.

En premier lieu, les Bruins de Boston se mesurent aux Capitals à Washington dès 13h.

Les Bruins sont sur une sérieuse lancée depuis la mi-février, ayant remporté 18 de leurs 23 derniers matchs. Les Capitals, eux, cherchent à obtenir une troisième victoire de suite.

Lors du dernier affrontement entre les deux formations, en janvier, David Pastrnak avait inscrit un doublé alors que les Bruins l'avaient emporté 4-3.

Nous vous présentons ensuite l'affrontement entre les Predators de Nashville et les Penguins à Pittsburgh à compter de 16h.

Pittsburgh cherche à retrouver son aplomb, aujourd'hui, après avoir encaissé quatre défaites de suite. Ça va un peu mieux pour Nashville, qui compte quatre gains à ses six derniers matchs. Les deux en sont à un deuxième match en deux jours.

Les «Preds» devront notamment surveiller le centre Evgeni Malkin, qui a tout de même obtenur six buts et six aides à ses dix derniers matchs. Cela dit, l'attaquant de Nashville Filip Forsberg va encore mieux après amassé 15 points durant la même période.

La soirée se terminera par un duel tout canadien qui opposera les Jets de Winnipeg aux Sénateurs à Ottawa, dès 19h.

À 77 points en 72 parties, les Jets s'accrochent encore à un très mince espoir de se glisser en séries. Cet espoir se réduit à une peau de chagrin étant donné que l'équipe a perdu ses quatre derniers matchs Pour les «Sens», par contre, leur absence des prochaines séries est confirmée depuis longtemps.

La bande à Brady Tkachuk ne baisse pas les bras pour autant, comme en fait foi sa victoire de 6-3 contre le CH au début de la dernière semaine. Ottawa a cependant perdu ses deux matchs suivants contre des équipes en voie de participer aux séries.