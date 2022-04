Oscar Mercado et les Guardians s’éclatent

Oscar Mercado a produit cinq points, dont quatre en vertu d’un grand chelem, et les Guardians de Cleveland ont évité le balayage avec une grandiose victoire de 17 à 3 contre les Royals, dimanche à Kansas City.

Mercado a frappé sa claque de quatre points dès la manche initiale, de sorte que les visiteurs ont inscrit six points avant même que Cal Quantrill (1-0) ne s’amène sur la butte pour la première fois.

Dans l’autre clan, Kris Bubic (0-1) a connu une sortie très compliquée, concédant deux points et remplissant les buts avant d’être retiré du monticule. C’est donc aux dépens de Taylor Clarke, quelques secondes plus tard, que Mercado a expédié la balle dans les gradins.

Ayant lancé pendant deux tiers de manches, Bubic montre une moyenne de points mérités stratosphérique de 67,50. Les releveurs Taylor Clarke (13,50), Jackson Kowar (18,90) et Brady Singer (12) devront également faire oublier leur mauvais début de saison.

Les Guardians ne se sont pas contentés de cette faste manche. Owen Miller a été à l’origine de quatre points dans cette rencontre, tandis qu’Amed Rosario et José Ramírez en ont produit trois chacun. Steven Kwan a placé la balle en lieu sûr cinq fois, croisant quatre fois le marbre. Au total, les Guardians ont cogné pas moins de 22 coups sûrs.

En bref

Corey Kluber n’a donné que trois coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et deux tiers de travail et ses Rays de Tampa Bay ont blanchi les Orioles de Baltimore 8 à 0 à St. Petersburg pour compléter le balayage.

Andrew Vaughn a produit quatre points dans un gain de 10 à 1 des White Sox de Chicago à Detroit. Les Tigers ont été limités à deux petites balles en lieu sûr.

Michael Chavis a lui aussi réussi un grand chelem, permettant aux Pirates de Pittsburgh de vaincre les Cardinals 9 à 4 à St. Louis.

À seulement son troisième départ dans les ligues majeures, Daulton Jefferies n’a concédé que deux coups sûrs et deux passes gratuites en cinq manches. Il a ainsi aidé les Athletics d’Oakland à défaire les Phillies 4 à 1 à Philadelphie.