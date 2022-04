Félix Auger-Aliassime s’incline en double

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a raté son entrée au tournoi de Monte-Carlo en vertu d’une défaite en deux manches de 6-2 et 6-4 en double en compagnie de Stanislas Wawrinka face à Nikola Cacic et Tomislav Brkic, dimanche à Monaco.

La paire perdante n’a pas été en mesure d’imposer son service, subissant le bris dès le premier jeu du match. Elle a finalement été brisée trois fois en six occasions.

Malgré trois doubles fautes, Brkic et Cacic ont remporté 83 % des échanges avec leur première balle de service. Cette efficacité n’a donné qu’une seule balle de bris à FAA et son coéquipier, et ces deux derniers n’ont pas été en mesure d’en profiter.

En simple, Auger-Aliassime a obtenu un laissez-passer au premier tour à titre de sixième tête de série. La neuvième raquette mondiale a maintenant rendez-vous avec le vainqueur d’un duel entre le Français Benoit Paire (49e) et l’Italien Lorenzo Musetti (82e).