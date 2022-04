Enquête pour «agression» après un geste de frustration de Ronaldo

La police du Merseyside, la région de Liverpool, a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête après le geste de mauvaise humeur de Cristiano Ronaldo envers un fan d'Everton, samedi, après la défaite (1-0) de Manchester United.

Alors qu'il quittait le terrain, l'attaquant mancunien -- habitué à ne rien masquer de sa déception, voire de sa colère, quand il perd -- avait tapé sur la main d'un adolescent en quittant le terrain, faisant tomber son téléphone.

À lire aussi: CF Montréal: bon anniversaire coach

"Nous pouvons confirmer que nous sommes en relation avec Manchester United et Everton à la suite d'informations sur une possible agression lors du match entre Everton et Manchester United à Goodison Park", a indiqué un porte-parole de la police.

"Une enquête est en cours et des policiers travaillent avec Everton pour analyser les images de vidéosurveillance et ils recueillent la totalité des témoignages pour établir si un délit a été commis", a encore poursuivi le porte-parole.

La Fédération anglaise de football va également se pencher sur l'incident, a-t-elle indiqué au média en ligne The Athletic.

Voilà Cristiano Ronaldo entrain de casser le téléphone d’un adolescent. pic.twitter.com/05X2sUaWd9 — Gio LM10 (@ArobasePiovanny) April 9, 2022

La mère du garçon de 14 ans, atteint d'autisme et de dyspraxie, a indiqué à la presse que la main de son fils portait un hématome et que l'incident l'avait laissé "sous le choc".

Alors que l'adolescent s'était penché près de l'entrée du tunnel pour filmer le Portugais qui sortait du terrain, "Ronaldo est juste passé et, de très mauvaise humeur, il a frappé la main de mon fils, ce qui a fait tomber le téléphone, et il a continué son chemin", a-t-elle raconté au Liverpool Echo.

Son fils "est très perturbé par cela et cela l'a totalement dégoûté de retourner voir un match", alors que c'était le premier auquel il assistait, a-t-elle ajouté.

Dès samedi soir, CR7 avait présenté des excuses sur son compte Instagram.

"Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles tels que ceux que nous vivons", a écrit le Portugais, alors que les images de l'incident circulaient sur internet.

"Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l'exemple aux jeunes qui aiment ce beau sport. Je voudrais présenter mes excuses pour mon accès de colère et, si possible, j'aimerais inviter ce supporteur à venir voir un match à Old Trafford", a-t-il ajouté.