Un quart-arrière de la NFL meurt à seulement 24 ans

L’ancien choix de premier tour des Commanders de Washington Dwayne Haskins est décédé à l’âge de 24 ans après avoir été frappé par une voiture en Floride, samedi matin.

La triste nouvelle a été rapportée par l’agent du joueur, Cedric Saunders, au réseau ESPN.

Haskins s’entraînait depuis janvier 2021 avec les Steelers de Pittsburgh. Il était d’ailleurs dans le sud de la Floride, à Boca Raton, pour s’entraîner avec plusieurs coéquipiers, dont le nouveau quart Mitchell Trubisky.

«Je suis dévasté et les mots me manquent avec la mort tragique de Dwayne Haskins. Il est rapidement devenu un membre de la famille des Steelers dès son arrivée à Pittsburgh et il était l’un de nos plus grands travaillants, sur le terrain comme dans la communauté. Dwayne était un excellent coéquipier, mais surtout un très bon ami pour plusieurs. J’ai le cœur brisé», a expliqué par voie de communiqué l’entraîneur-chef Mike Tomlin.

Le quart-arrière avait été réclamé au 15e rang du repêchage de 2019 de la NFL. Il a disputé 16 matchs en deux saisons avec l’équipe de football de Washington. L’ancien candidat au trophée Heisman avec l’Université Ohio State avait été poussé dans la chaise de quart numéro 1 dans la capitale nationale américaine après la grave blessure d’Alex Smith.

Après avoir été absent à plusieurs réunions d’équipe et être apparu sans couvre-visage dans des endroits publics pendant la pandémie de COVID-19, Washington a libéré Haskins à la fin de l’année 2020. Il avait amorcé six rencontres cette saison-là, complétant cinq passes de touché et étant victime de sept interceptions.