Un futur à Montréal pour Rafaël Harvey-Pinard?

Pendant son mandat comme directeur général du Canadien, Marc Bergevin n’est jamais parvenu à repêcher un joueur québécois ayant réussi à s’établir à long terme à Montréal. En attendant l'éclosion espérée de Joshua Roy, l’irréductible Saguenéen Rafaël Harvey-Pinard pourrait toutefois sauver ce triste bilan.

Grâce à sa fougue et son travail acharné, «RHP» connaît une deuxième saison professionnelle particulièrement productive avec le Rocket de Laval. Avant la rencontre de samedi, l’attaquant de 23 ans avait inscrit 18 buts et totalisé 45 points en 58 joutes avec le club-école du CH. Pourtant, cet ancien choix de septième ronde, 201e au total de l’encan de 2019, n’a pas toujours été vanté pour ses prouesses offensives.

«Il n’est pas “flashy”, a résumé en conférence de presse son entraîneur-chef Jean-François Houle, vendredi, après un but de Harvey-Pinard en prolongation dans une victoire de 4 à 3 face aux Americans de Rochester. Ce n’est pas un gars qui va ressortir, et que tu vas dire : “Wow, quelle belle feinte!”.»

En raison de la saison mouvementée du Tricolore, la stabilité s’est faite rare à Laval cette saison. Pas moins de 44 patineurs différents y ont évolué, et aucun n’a été plus constant offensivement que Harvey-Pinard. Il a d’ailleurs récolté 29 points en 24 joutes, entre le 20 février et le 8 avril.

«Ce sont les petits détails qui [font de lui] un joueur très efficace», a résumé Houle.

Un favori de la foule

Quelques jours après avoir réussi son premier match de quatre points en carrière dans une victoire du Rocket face aux Americans, Harvey-Pinard en a donc ajouté vendredi en jouant les héros en prolongation face à ces mêmes rivaux.

L’ailier de 5 pi 9 po s’est d’abord fait complice du but égalisateur de Sami Niku, avant de compléter un superbe jeu de passe amorcé par ce dernier en période supplémentaire. «RHP» a fait bondir les partisans de la formation lavalloise de leur siège, lui qui est devenu un favori de la foule en moins de 100 parties avec l’équipe.

«Sami [Niku] m’a fait une passe parfaite sur ma palette, a humblement lancé Harvey-Pinard. J’avais un filet désert devant moi. C’était un excellent jeu de sa part, et une victoire importante pour nous.»

Chaude bataille

Avec une poignée de rencontres à disputer au calendrier de la Ligue américaine de hockey, le Rocket a les yeux rivés sur les séries éliminatoires, mais devra lutter avec quatre autres équipes pour se tailler une place. Seulement quelques points séparent les deuxième et sixième échelons de la section Nord.

Quant à lui, Harvey-Pinard fera tout son possible pour convaincre l'état-major du Tricolore de lui faire confiance dès la saison prochaine. Il n’avait certainement pas fait mauvaise figure à son baptême de feu avec le CH, marquant un but en trois rencontres, entre le 28 décembre et le 1er janvier.

Qui sait? «RHP» pourrait devenir le premier joueur québécois repêché par le Canadien depuis Charles Hudon, en 2017-2018, à disputer une saison complète à Montréal... et représenter un rare succès québécois pour Bergevin. Hudon avait été repêché par le CH en 2012.