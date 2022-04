Les Devils jouent un vilain tour aux Stars

Dans une situation précaire au classement, les Stars de Dallas ne pouvaient pas se permettre de tomber dans le piège tendu par les Devils du New Jersey, mais ces derniers ont joué les trouble-fêtes en marquant deux fois en toute fin de rencontre pour l’emporter 3 à 1, samedi après-midi, au American Airlines Center.

Nico Hischier a inscrit tout un but gagnant pour faire taire la foule texane avec 70 secondes à faire au cadran. Le capitaine s’est défait habilement de Tyler Seguin avec un pivot rapide et évité le coup de harpon du gardien Jake Oettinger pour lui passer la rondelle sous le bras. Pavel Zacha a confirmé la victoire avec un autre filet 10 secondes plus tard.

Les Devils avaient perdu leurs cinq dernières rencontres, accordant notamment sept buts au Canadien de Montréal jeudi. Ils semblaient une prise facile pour les Stars, qui luttent pour une place en séries éliminatoires.

La défensive de Dallas s’est dégonflée en troisième période en donnant trois buts, dont celui de Ty Smith, qui a créé l’égalité 1 à 1.

Trois pénalités successives avaient mené à l’ouverture du pointage par Ryan Suter au deuxième engagement. En avantage numérique, le vétéran défenseur a pris un tir des poignets de la ligne bleue qui s’est frayé un chemin derrière Nico Daws. Il s’agit du 100e but de la carrière de Suter, qui n’est devenu que le 16e arrière américain à atteindre ce plateau.

Daws a été solide dans la victoire en bloquant 27 rondelles. Son vis-à-vis, Oettinger, a effectué 20 parades sur 23 lancers.