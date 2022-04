Les Rangers accèdent aux séries

Les Rangers de New York ont officiellement obtenu leur billet pour les séries éliminatoires, samedi au Madison Square Garden, en défaisant les Sénateurs d’Ottawa 5 à 1.

Il s’agira d’un retour, après une absence d’une saison, à la danse printanière pour les hommes de Gerard Gallant.

Pour y arriver, les favoris de la foule n’ont eu aucune misère à se débarrasser de leurs adversaires du jour, même si ces derniers ont été les premiers à toucher la cible, au premier vingt, par l’entremise d’Austin Watson. Artemi Panarin a toutefois permis aux siens de retraiter au vestiaire avec une égalité de 1 à 1.

C’est au deuxième vingt que les Rangers ont ouvert la machine. Andrew Copp, Chris Kreider et Ryan Strome ont tous déjoué le gardien Anton Forsberg. Kreider a même complété son doublé, au dernier tiers. Il totalise ainsi 49 réussites en 2021-2022.

À l’autre bout de la patinoire, Igor Shesterkin a poursuivi sa saison de rêve, lui qui a repoussé 21 des 22 tentatives des Sénateurs.

Et de sept pour les Panthers

Au Bridgestone Arena, les Panthers de la Floride ont prolongé leur série de victoires à sept, eux qui ont eu raison des Predators de Nashville 4 à 1.

Anton Lundell a fait la différence pour la formation floridienne en période médiane. L’ex-défenseur du Canadien de Montréal Ben Chiarot a récolté sa 15e mention d’aide de la saison sur la séquence.

Le jeune Spencer Knight a été le plus important artisan du gain des siens avec une performance de 24 parades. Son vis-à-vis, Juuse Saros, n’a pas été mauvais, flanchant à deux reprises en 23 tentatives.

Jonathan Huberdeau et Gustav Forsling ont tous deux glissé la rondelle dans un filet désert pour sceller l’issue de la rencontre.

Ryan Johansen a sauvé l’honneur des «Preds» avec son 22e de la campagne. Cette réussite venait moins de deux minutes après le premier but du match, inscrit par Carter Verhaeghe.

Roslovic se charge des Red Wings

À Detroit, Jack Roslovic a réussi un tour du chapeau pour aider les Blue Jackets de Columbus à vaincre les Red Wings 5 à 4 en prolongation.

L’attaquant des visiteurs a d’ailleurs complété son triplé en même temps de mettre fin au match. Gustav Nyquist et Zach Werenski ont amassé des mentions d'aide sur le but de la victoire. Roslovic avait inscrit ses deux premiers buts en première et troisième période, lui qui s’est aussi fait complice de celui de Justin Danforth.

Cole Sillinger a été l’autre patineur des vainqueurs à déjouer le gardien Alex Nedeljkovic, qui a repoussé 28 des 33 rondelles dirigées vers lui.

Dans le camp des Red Wings, Jakub Vrana (deux fois), Sam Gagner et Dylan Larkin ont assuré la réplique, mais le portier Elvis Merzlikins a eu le dernier mot, avec 34 parades.