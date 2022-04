Un lent départ pour les Blue Jays

Devant un Rogers Centre plein à craquer de chandails bleus et blancs, les Blue Jays de Toronto ont amorcé leur saison régulière, vendredi, face aux Rangers du Texas.

Après une attente interminable, due au lock-out des ligues majeures qui a repoussé le début du calendrier du circuit Manfred, les amateurs de la seule formation canadienne ont enfin pu se mettre du baseball sous la dent. Ils se sont toutefois faits bien plus bruyants avant le début des hostilités que lors des deux premières manches du duel, en raison du lent départ de leurs favoris.

Une longue cérémonie a précédé le premier lancer de la rencontre. Plusieurs représentants de l’unifolié aux derniers Jeux olympiques de Pékin, dont la Québécoise Marie-Philip Poulin, ont d’ailleurs été honorés avant le match. Sa coéquipière Sarah Nurse et la skieuse paranordique Sarah Wilkie ont été désignées pour le lancer protocolaire.

Les Jays ont amorcé la rencontre de la pire façon imaginable. Le lanceur partant Jose Berrios a été retiré après seulement un tiers de manche, lui qui a accordé quatre points mérités, trois coups sûrs et deux buts sur balle à sa première présence au monticule de la saison. Il a d’ailleurs alloué un circuit à Brad Miller, son tout premier opposant.

Le joueur vedette Vladimir Guerrero fils est arrivé sur le terrain sous les applaudissements, après avoir vu ses coéquipiers George Springer et Bo Bichette être retirés tour à tour. Sa première présence au bâton n’a toutefois pas été plus fructueuse, mordant la poussière après avoir envoyé la balle au troisième but.

Les Rangers en ont ajouté en deuxième manche, alors qu’une longue balle de Mitch Garver a permis à Corey Seager de marquer. Ils menaient 6 à 0 après deux manches.