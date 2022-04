Un grand spectacle au Yankee Stadium!

Après les deux premiers frappeurs du match, les Red Sox de Boston menaient 2 à 0 au Yankee Stadium, devant une foule médusée. Tel un grand spectacle comptant quelques rappels, la partie d’ouverture entre ces deux grands rivaux s’est finalement terminée par une victoire de 6 à 5 des Yankees à l’issue de la 11e manche.

C’est Josh Donaldson qui a joué les héros pour la formation new-yorkaise avec un simple faisant marquer son coéquipier Isiah Kiner-Falefa, qui débutait cette manche de prolongation au deuxième coussin. Ces deux nouveaux porte-couleurs des Yankees ont ainsi gagné le cœur de leurs nouveaux partisans.

Plus tôt dans le match, soit en fin de première manche, Anthony Rizzo, également à sa première saison avec les Yankees après une décennie chez les Cubs de Chicago, avait aussi fait une bonne première impression avec un circuit de deux points. Il permettait alors au club local de revenir dans le match, à l'instar des 46 907 amateurs rassemblés dans le stade.

Tout un départ!

C’est un circuit de deux points de Rafael Devers qui avait d’abord mis la table au spectacle, en début de rencontre, aux dépens du partant des Yankees Gerrit Cole. Kike Hernandez avait précédemment réussi à lui soutirer un but sur balles.

Cole, 31 ans, a été limité à quatre manches de travail au monticule. Il a accordé un troisième point, également à la manche initiale, à la suite d’un double de J.D. Martinez qui a poussé son coéquipier Xander Bogaerts au marbre. Si Cole n’a pas été en mesure de retirer l’un ou l’autre des quatre premiers frappeurs de la rencontre, il s’est ressaisi par la suite.

Giancarlo Stanton, en cinquième, et DJ LeMahieu, en huitième, ont aussi frappé des circuits pour les Yankees durant ce match. Le releveur Michael King (1-0) a pour sa part été crédité de la victoire.

Trois petits lancers

Le lanceur partant des Red Sox Nathan Eovaldi n’a pas été impliqué dans la décision après avoir permis trois points en cinq manches. Il a par ailleurs réussi sept retraits au bâton. Victime de Donaldson en 11e manche, Kutter Crawford (0-1) a subi le revers après avoir effectué seulement trois lancers.

Les Yankees et les Red Sox s’affronteront à nouveau à New York, samedi et dimanche. De lundi à jeudi, ce sont plutôt les Blue Jays de Toronto qui seront au Yankee Stadium pour une série de quatre rencontres. À n’en point douter, la bataille dans la section Est de la Ligue américaine en sera une de tous les instants cette saison.