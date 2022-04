Thomas complète la remontée des Blues

On avait droit à un classique vendredi soir alors que deux rivaux naturels s'affrontaient en le Wild et les Blues. C'est finalement l'équipe à domicile qui l'emporte par la marque de 4 à 3 en prolongation.

Malgré avoir accordé le premier but du match, l'équipe du Minnesota a repris les commandes par la suite. En troisième période, il ne leur a fallu que 18 secondes pour creuser l'écart a 3 à 1. Toutefois, les joueurs de Craig Berube ne sont pas des anciens champions de la coupe Stanley pour rien.

Les leaders se sont levés en commençant par Justin Faulk, puis Brayden Schenn a inscrit un but merveilleux, se moquant de Jamie Benn sur le long de la rampe avant de déjouer Cam Talbot d'un tir parfait du revers. Finalement, Vladimir Tarasenko et Robert Thomas ont combiné leurs efforts en prolongation pour offrir la victoire aux siens.

On l'oublie souvent comme il est encore très jeune, mais Robert Thomas faisait partie de l'édition championne des Blues en 2018-19. Toutefois, c'est réellement cette année qu'il prend son envol. Ses 1 but et 1 passe ce soir lui permettent de prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à 8, durant lesquels il cumule 5 buts et 9 passes. Globalement, le jeune centre produit à un rythme d'un point par match alors qu'il compte 62 points en 61 matchs.

La rencontre est d'autant plus importante comme elle permet à l'équipe du Missouri de rejoindre le Wild au deuxième rang de la section Centrale avec 92 points. Il est de plus en plus probable que le Wild et le Blues croisent le fer en séries, et l'avantage de la glace sera capital.

Vous pouvez voir les faits saillants des 4 autres matchs disputés vendredi soir dans la LNH plus bas.

Avalanche (5) c. Jets (4) - Prolongation

Bruins (2) c. Lightning (1) - Prolongation

Sabres (3) c. Panthers (4)

Islanders (2) c. Hurricanes (1)