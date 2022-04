Miguël Tourigny joue les héros

L’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a repéré Miguël Tourigny en prolongation, et ce dernier a permis au Titan d’Acadie-Bathurst de battre les Olympiques de Gatineau 3 à 2, vendredi au Centre régional K.C. Irving.

Le défenseur québécois a connu un match inspiré, alimentant aussi la première réussite du match de Ben Allison.

La formation gatinoise a détenu une avance d’un but pendant plus de 30 minutes, grâce au travail du trio de Zachary Dean, Simon Pinard et Samuel Savoie. Ce dernier a récolté deux mentions d’aide, tandis que ses collègues ont tous deux inscrit un but et une mention d’aide.

Allison a forcé la tenue d’une prolongation avec un peu moins de cinq minutes à faire au match, trompant la vigilance de Rémi Poirier. Le portier des Olympiques a connu une soirée en demi-teinte, repoussant seulement 17 des 20 lancers adverses, en plus d'avoir écopé d'une pénalité mineure en première période.

Son vis-à-vis Jan Bednar a été étincelant, avec 36 parades.

Un triplé pour Jordan Dumais

Au Scotiabank Centre, Jordan Dumais a atteint le plateau des 30 buts en réussissant son premier tour du chapeau en carrière, menant les Mooseheads de Halifax vers une victoire de 5 à 3 aux dépens des Wildcats de Moncton.

Dumais, qui devrait être sélectionné au cours des premières rondes du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, a lancé et clôturé une séquence de cinq buts des siens. James Swan et Attilio Biasca ont complété la marque pour la formation néo-écossaise.

Alexis Daniel a fait mouche à deux reprises en fin de rencontre pour tenter de ramener les Wildcats dans le coup, mais sans succès. Alex Mercier avait ouvert la marque pour l’équipe de Moncton, qui disputait un deuxième match en 24 heures.