Les Islanders veulent envoyer un message

Après être passés à une victoire d'accéder à la finale de la Coupe Stanley à l'été 2021, les Islanders de New York ont connu un sérieux creux de vague cette saison, mais ils entendent utiliser la fin du calendrier pour envoyer un message à leurs rivaux immédiats.

C'est ce qu'a laissé entendre l'attaquant québécois Jean-Gabriel Pageau, vendredi, en entrevue à «JiC». Avec 73 points en 69 rencontres jusqu'ici en 2021-2022, il est pratiquement certain que l'équipe ratera les séries, mais elle ne baissera pas les bras pour autant.

«C'est dur de se tailler une place en séries, a admis le joueur de 29 ans. De voir la situation dans laquelle on s'est mis et le "push" qu'on fait pour réduire la différence des points... mathématiquement, c'est assez dur à remonter, mais on va faire tout ce qu'on peut.»

Les Islanders affronteront les Capitals et les Hurricanes, prochainement, et Pageau assure que son équipe voudra «leur montrer que l'an prochain, on arrive et qu'on va être prêts».

Ne se disant pas en mesure d'identifier la raison principale des insuccès de l'équipe, l'ancien des Sénateurs a néanmoins admis que les blessures avaient été un problème.

«Je ne veux pas vraiment trouver d'excuse, on a passé à travers plusieurs vagues de COVID, de blessures, encore aujourd'hui on a des blessés, a-t-il expliqué. Je dirais que dernièrement, on a vraiment réussi à retrouver notre identité, notre culture et pourquoi on avait du succès.»

D'ailleurs, Pageau est lui-même sur une bonne lancée après avoir récolté un tour du chapeau contre les Devils en début de semaine.

«Personellement, j'ai eu un début de saison assez lent, a-t-il révélé. Ma "game" offensive n'était pas vraiment là, donc j'essaie de terminer l'année du bon pied.»

«Notre trio, on a une belle chimie présentement, on va essayer de continuer jusqu'à la fin de la saison», a-t-il ensuite indiqué.

Membre des Sénateurs pendant plus de sept saisons et originaire de la région d'Ottawa, Pageau a évidemment été attristé par le décès de leur propriétaire, Eugene Melnyk, un homme qui a fait beaucoup pour l'organisation et la ville, selon lui.

«On pouvait sentir, en tant que joueur, qu'il était passionné et qu'il aimait son équipe», a-t-il souligné, ajoutant que le décès de Melnyk était une «triste nouvelle pour tout le monde».

