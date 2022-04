Une autre sortie expéditive pour Leylah Annie Fernandez

Comme il y a deux semaines à Miami, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a été écartée dès le premier tour d’un tournoi, cette fois contre la Polonaise Magda Linette, jeudi à Charleston.

La septième tête de série de l’événement s’est bien battue, mais a dû s’avouer vaincue en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-4, après 2 h 36 sur le court. Il s’agit d’une vengeance pour Linette, qui avait plié devant la jeune tenniswoman au premier tour à Roland-Garros, en 2020.

Fernandez (19e) a sauvé plusieurs balles de match à 5-4, mais sa rivale, au service, ne s’est pas fait prendre. Cette dernière a d’ailleurs été à son mieux sous la pression, sauvant 11 des 15 balles de bris que s’est offertes son adversaire.

La joueuse de 30 ans, 64e raquette mondiale, a montré plus de constance quand elle arrivait à mettre son service en jeu, réussissant en plus 10 as, contre aucun pour la Lavalloise.

Depuis son titre au tournoi de Monterrey, au début du mois dernier, l’athlète de 19 ans a dû se contenter de miettes. La Tchèque Karolina Muchova l’avait surprise en deux manches à Miami au premier tour, le 24 mars.

En ronde des 16, Linette sera confrontée à l’Estonienne Kaia Kanepi (57e), qui a battu une autre Polonaise au tour précédent, Magdalena Frech.