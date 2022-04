Un joueur montréalais embauché par l’Alliance

L’Alliance de Montréal a conclu une entente avec l’ailier montréalais James Jean-Marie en prévision de la saison 2022 de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), jeudi.

La nouvelle acquisition de l’équipe se joindra ainsi à un groupe de joueurs comprenant déjà le meneur Kemy Osse, l’arrière Isiah Osborne et l’ailier Dominic Green.

Jean-Marie est un athlète de 6 pi et 8 po ayant grandi à Anjou. Il a joué les trois dernières saisons en division 1 de la NCAA avec les Vikings de l’Université d’État de Portland (2021-2022), les Rainbow Warriors de l’Université d’Hawaï à Manoa (2020-2021) et les Toreros de l’Université de San Diego (2019-2020).

Le Québécois a présenté les meilleures statistiques de sa carrière universitaire durant la dernière campagne à Portland, soit des moyennes de 12,9 points, 8,9 rebonds et 26,6 minutes de jeu par match. Il a réussi 52,2 % de ses lancers.

«Je suis très fier de représenter ma ville et de montrer aux jeunes d’Anjou que le travail acharné porte fruits, a-t-il déclaré dans un communiqué. C’est un honneur de faire partie de l’Alliance de Montréal et j’aimerais remercier Joel Anthony, Annie Larouche, Ibrahim Appiah et Vincent Lavandier pour cette opportunité et pour leur confiance. Je suis excité d’établir une connexion avec nos partisans.»

Avant de faire le saut en division 1 de la NCAA, Jean-Marie a disputé deux saisons dans la National Junior College Athletic Association (NJCAA), soit avec le Collège Navarro au Texas (2018-2019) et avec le Collège Communautaire Indian Hills en Iowa (2017-2018). En deux saisons dans la NJCAA, il a totalisé en moyenne 9,6 points et 6,1 rebonds par match.