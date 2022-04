Matthews pourrait faire 50 en 50 contre le CH

La supervedette des Leafs ne dérougit pas. Matthews inscrit 2 buts dans la victoire des siens, 4 à 3 en prolongation contre les Stars.

Dans la rencontre, l'Américain en a profité pour écrire l'histoire en inscrivant son 55e filet de la campagne et ainsi devenant le joueur avec le plus de buts en une saison régulière de l'histoire des Maple Leafs. La marque précédente de 54 appartenait à Rick Vaive, un sommet datant de ... 1981-82!

Mais Matthews ne comptait pas s'arrêter là. En prolongation, il a pris les trois joueurs des Stars par vitesse pour marquer un but de toute beauté. Et ce 56e filet, c'est un autre record qu'il réécrit. Cette fois, il s'agit du plus grand nombre de buts inscrits en une saison, mais par un joueur américain. Jimmy Carson avec les Kings en 87-88 et Kevin Stevens avec Pittsburgh en 92-93 codétenaient l'exploit avec 55 buts.

Et par dessus tout, Matthews marque ainsi un 49e but à ses 49 derniers matchs. Il pourrait donc réaliser l'exploit rendu célèbre par Maurice Richard à son prochain match, qui s'avère être samedi contre, vous l'aurez deviné, les Canadiens.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants d'autres matchs disputés jeudi soir dans la LNH.

Canadiens (7) c. Devils (4)

CANADIENS_DEVILS -

Penguins (0) c. Rangers (3)

PENGUINS_RANGERS -

Predators (3) c. Sénateurs (2)

PREDATORS_SENATEURS -

Flyers (4) c. Blue Jackets (1)

FLYERS_BLUEJACKETS -

Sabres (3) c. Hurricanes (5)

SABRES_HURRICANES -

Kraken (2) c. Blackhawks (0)