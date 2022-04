Les Blue Jays acquièrent un voltigeur

Les Blue Jays de Toronto ont ajouté de la profondeur au poste de voltigeur, jeudi, un peu moins de 24 heures avant le début de leur saison régulière, eux qui ont fait l’acquisition de Bradley Zimmer des Guardians de Cleveland.

En retour, la seule formation canadienne du baseball majeur a cédé le lanceur droitier Anthony Castro à l’équipe de l’Ohio.

Repêché durant la première ronde (21e au total) de l’encan de 2014, par les Guardians, anciennement connus comme les Indians, Zimmer a passé l’ensemble de sa carrière dans cette organisation.

En 2021, il a pris part à 99 matchs et a maintenu une moyenne au bâton de ,227. Il a aussi cogné huit longues balles et produit 35 points, en plus de croiser lui-même la plaque 44 fois.