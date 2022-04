Le DG des Sharks cède sa place

Après 19 saisons comme directeur général des Sharks de San Jose, Doug Wilson a annoncé qu’il quittait ses fonctions de façon permanente, jeudi.

L’ancien défenseur vedette de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’était déjà éloigné de l’équipe en novembre pour des raisons médicales, sans toutefois préciser la nature de celles-ci.

«Bien que j’aie fait beaucoup de progrès au cours des derniers mois, je sens qu'il est dans l’intérêt de l’organisation et le mien que je cède mes fonctions pour me concentrer pleinement à ma santé et à ma réadaptation. J’aimerais poursuivre ma carrière dans la LNH dans le futur», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Wilson a été nommé DG en mai 2003 et le club de la Californie a franchi une étape importante de sa jeune histoire en devenant l’une des formations les plus constantes du circuit Bettman. Les Sharks ont participé 14 fois aux séries éliminatoires avec l’homme de 64 ans à la barre et ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2016.

«Les 19 dernières années à servir comme directeur général des Sharks de San Jose ont été un privilège et parmi les périodes les plus épanouissantes et agréables de ma vie, a ajouté Wilson. J’ai eu énormément de chance de travailler pour et avec plusieurs des personnes les plus talentueuses et passionnantes du hockey.»

Bons choix de repêchage

Sous sa supervision, les Sharks ont repêché de grands joueurs de la concession, dont Joe Pavelski, Marc-Édouard Vlasic, Logan Couture, Tomas Hertl et Timo Meier. Par voie de transaction, Wilson a aussi ajouté Joe Thornton, Dan Boyle, Brent Burns et Erik Karlsson à son groupe à travers les années.

En tant que joueur, Wilson a amassé 827 points en 1024 matchs répartis sur 15 saisons avec les Blackhawks de Chicago et San Jose. Récipiendaire du trophée Norris pour la saison 1981-1982, il a fait partie de la dernière cuvée à faire son entrée au Temple de la renommée du hockey.

Avant les matchs de jeudi soir, les Sharks détenaient l’avant-dernier rang de la section Pacifique et avaient perdu leurs quatre dernières rencontres. Ils ne seront pas des séries pour une troisième campagne consécutive.