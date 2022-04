La belle surprise des Blackhawks à Marian Hossa

Marian Hossa a officiellement mis un terme à sa carrière de hockeyeur, jeudi, après avoir signé un contrat d’un jour pour se retirer dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago. La formation de l’Illinois lui a réservé une autre belle surprise en annonçant que son numéro 81 serait retiré par l’organisation.

L’ailier droit, aujourd’hui âgé de 43 ans, a évolué pour les «Hawks» entre 2009 et 2017 et a gagné la coupe Stanley à trois reprises avec ceux-ci. Hossa a été l’un des éléments clés de cette dynastie des Blackhawks en compagnie de Patrick Kane, Jonathan Toews, Duncan Keith, Brent Seabrook et Corey Crawford, notamment.

Après des passages brefs chez les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Detroit, le Slovaque s’est amené à Chicago via le marché des joueurs autonomes. Il a récolté 415 points en 514 matchs en saison régulière et 73 autres en 107 parties des séries éliminatoires.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey en novembre dernier, l’ancien des Thrashers d’Atlanta et des Sénateurs d’Ottawa a mis fin à sa carrière en raison d’une maladie de la peau et des effets secondaires de sa médication, en mai 2018.

Le chandail numéro 81 d’Hossa rejoindra dans les hauteurs du United Center ceux de Glenn Hall (1), Pierre Pilote (3), Keith Magnuson (3), Bobby Hull (9), Denis Savard (18), Stan Mikita (21) et Tony Esposito (35).