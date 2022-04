Kevin Poulin revient sur sa saison complètement folle

Lorsqu'il a accepté de se joindre à l'organisation des Canadiens, Kevin Poulin pensait passer la saison avec les Lions de Trois-Rivières.

Si les choses ne se sont pas passées comme il le croyait, le gardien a avoué être bien heureux du dénouement de tout ça lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais être à Trois-Rivières pour la majeure partie du temps. Avec les blessures, la COVID-19 et tous les changements, je suis maintenant à Laval. Ça va bien et je suis content d'où je suis rendu. Avec le Rocket, en général, on joue du bon hockey.»

Poulin admet également qu'il aurait bien pu se retrouver avec les Canadiens, s'il avait eu un contrat de la LNH en poche lorsque la situation des gardiens a dégénéré à Montréal, cet hiver.

«C'était une situation de contrat, je le savais. À mon âge, je comprends la ''business''. Ça m'allait et je suis très bien à Laval en ce moment. J'ai beaucoup de plaisir et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé.»

Le Québécois a roulé sa bosse pendant longtemps avant de finalement opter pour revenir chez lui et il est très heureux de sa décision.

«Je voulais revenir au Québec. Je savais que j'avais une chance avec Trois-Rivières et avec Laval. Je voulais revenir à la maison. J'avais joué dans neuf ligues différentes en quelques années. C'était important d'être avec ma famille et les enfants. Je voulais voir où ça allait me mener.»

Poulin refuse toutefois de parler de la prochaine saison et confirme que son agent et lui n'ont encore eu aucune discussion avec la direction des Canadiens pour un éventuel contrat.

«Pour le moment, on ne parle pas vraiment d'avenir. Je me concentre sur cette année. La seule chose que je peux contrôler, c'est de continuer à gagner et de continuer à donner une chance à l'équipe de bien performer. C'est la première fois que je vois une équipe aussi proche. On aime ça être ensemble. J'ai du plaisir à aller à l'aréna à chaque jour.»

