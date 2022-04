Jonathan Huberdeau encensé de toutes parts

L’attaquant des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau connaît une saison du tonnerre, lui qui revendique un impressionnant total de 102 points en 70 parties jouées. Ses plus récentes performances lui ont valu une pluie d’éloges à travers le circuit Bettman.

«Tu le voyais dès son jeune âge que Huberdeau avait le talent d’être un très bon joueur de hockey. Sa façon de jouer se développe de plus en plus et je ne suis pas surpris de sa production», a expliqué le pilote des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis.

L’ancien choix de premier tour des Félins, troisième au total de l’encan 2011 s’est dit touché des bons mots à son égard tout en remettant beaucoup de crédit à ses coéquipiers.

«C’est plaisant surtout avec la saison que l’on connaît du point de vue équipe. Une telle récolte, ça n’arrive pas à tout le monde. Petite anecdote, Joe Thornton est venu me souhaiter la bienvenue dans le club des 100 points à l’aréna, c’est comique et très flatteur.»

De Barkov à Huberdeau

Aleksander Barkov, capitaine des Panthers est considéré comme l’un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le Finlandais a expliqué que Huby était le cœur et l’âme de la formation floridienne et définitivement le grand leader de cette équipe, soit des propos très élogieux.

«C’est très gentil de sa part, Barkov est le joueur le plus complet de notre équipe et à chaque fois qu’il est sur la patinoire, il crée quelque chose de spécial. On a vraiment une belle chimie», aux dires de Huberdeau.

Ce n’est pas fini, tant que ce n’est pas fini

La troupe d’Andrew Brunette a complété une remontée exceptionnelle, deux fois plutôt qu'une, lors de la dernière semaine. Certes, il s'agit d'un signe de caractère, mais également un aspect à améliorer selon le principal intéressé.

«Au moins on est sorti gagnant, mais ce sont des détails qu’on va devoir régler. On a du caractère, on sait qu’on peut le faire, mais en vue des séries, on veut éliminer cet aspect de notre jeu», a-t-il conclu.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo principale.