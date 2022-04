Deux anciens entraîneurs appuient Flores

Deux anciens entraîneurs dans la NFL ont rejoint Brian Flores dans sa poursuite contre la NFL, mardi, reprochant des pratiques racistes de la part de plusieurs formations dans leur processus d’embauche.

Selon le réseau ESPN, Steve Wilks, qui a agi à titre d’entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona pendant une saison, en 2018, ainsi que Ray Horton, qui a occupé divers postes comme adjoint en plus d’avoir été interviewé pour le poste d’entraîneur-chef des Titans du Tennessee en 2016, font maintenant partie de la plainte déposée par celui qui a été entraîneur-chef des Dolphins de Miami pendant trois saisons et qui a joint les Steelers de Pittsburgh comme adjoint en février.

En plus du circuit Goodell, les Dolphins, les Titans, les Cardinals, les Broncos de Denver, les Giants de New York, les Texans de Houston et 26 personnes non identifiées au sein d’une organisation sont visés par les allégations de racisme.

«Quand l’entraîneur Flores a porté cette plainte, je savais que je devais me dresser à ses côtés, pour moi, ainsi que pour tous les entraîneurs noirs et ceux qui aspirent à devenir instructeurs, de dire Wilks, par voie de communiqué. Cette action en justice fait encore plus la lumière sur un problème dont nous connaissons tous l’existence, mais que trop peu d’entre nous veulent confronter. Les candidats noirs pour un poste d’entraîneur devraient avoir la même opportunité que les entraîneurs blancs d’être embauchés et de demeurer en poste. Ce n’est présentement pas le cas et j’ai hâte de travailler conjointement avec l’entraîneur Flores et l’entraîneur Horton pour que nos aspirations d’égalité raciale deviennent une réalité.»

Depuis que Flores a intenté sa poursuite contre la NFL et certaines de ses équipes, plusieurs histoires de discrimination ont été dévoilées. Lui-même estime avoir été impliqué dans une fausse entrevue ayant uniquement pour but de respecter la règle Rooney. Cette dernière, introduite en 2003 dans la NFL, requiert que chaque équipe qui cherche à pourvoir le rôle d’entraîneur-chef, de coordonnateur et de directeur général fasse passer une entrevue à au moins un candidat d’une minorité visible. Flores avait aussi mentionné que le propriétaire des Dolphins Stephen Ross lui avait offert 100 000 $ par défaite durant la campagne 2019.

Avec l’embauche de Lovie Smith par les Texans de Houston au mois de février, la NFL compte sur cinq entraîneurs-chefs appartenant à une minorité visible, dont deux hommes noirs.