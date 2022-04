Dernier tour de piste pour Hamelin

Le rideau tombera sur la carrière de Charles Hamelin en fin de semaine à l’occasion du championnat mondial de patinage de vitesse courte piste disputé à l’Aréna Maurice-Richard.

Après cinq participations olympiques et une carrière de 20 ans au sein de l’équipe nationale, Hamelin accrochera ses longues lames, dimanche, alors que le relais 5000 m tentera de répéter son exploit des Jeux de Pékin en raflant l’or.

«C’est un peu surréel, a souligné le patineur qui célébrera son 38e anniversaire dans trois jours. Ça fait tellement longtemps que je patine. En 2001 quand j’ai pris part à mon premier mondial junior, je n’aurais pas cru la personne qui m’aurait dit que je serais encore sur la glace en 2022. J’aurais été sur le cul. Depuis le début de la semaine, je profite de chaque moment et j’ai du plaisir. C’est le plus important d’avoir du plaisir sinon ça fait longtemps que je ne patinerais plus.»

Hamelin aura enfin l’occasion de se produire sous les yeux de sa fille Violette et devant des gradins remplis au bouchon, samedi et dimanche. Sa conjointe, son père et sa fille avaient acheté leurs billets pour assister à la dernière Coupe du monde de la saison aux Pays-Bas, mais le resserrement des règles sanitaires les avait empêchés de faire le voyage. Même chose pour les Jeux de Pékin alors que les étrangers n’étaient pas autorisés en Chine.

«Le conte de fées s’écrit»

«C’est vraiment cool, a indiqué celui qui compte six médailles olympiques à son palmarès. Ça va être la première et la dernière fois. Ça signifie beaucoup pour moi d’avoir finalement cette chance. On lui a acheté des cache-oreilles pour que le bruit ne la dérange pas. L’état d’esprit aurait été différent si le mondial avait été présenté ailleurs et plus compliqué pour que ma famille soit présente. Maintenant que c’est à Montréal, le conte de fées s’écrit.»

«De savoir la foule derrière nous qui nous encourage est une des choses que j’aime le plus, de poursuivre Hamelin qui avait remporté le titre mondial au cumulatif en 2018 lors du dernier arrêt dans la métropole. Dans de telles circonstances quand l’aréna est rempli et que l’ambiance est survoltée, tu accomplis des choses que tu ne croyais pas possible de réussir. Je veux gagner l’or au relais et je veux que les gars fassent bien dans les épreuves individuelles.»

Des coéquipières émotives

Si Hamelin vivra assurément des moments très intenses en fin de semaine, ses coéquipiers sont également soufflés par l’émotion.

Questionnée au sujet de la retraite de Hamelin, Kim Boutin a prévenu les médias que sa réponse serait fort émotive.

«Charles a tellement été un modèle pour plusieurs, a souligné la quadruple médaillée olympique la voix nouée par l’émotion. Charles m’a permis de croire en mes rêves et j’ai pu écrire ma propre histoire. C’est incroyable qu’il soit encore là à 37 ans. C’est inspirant.»

Courtney Sarault abondait dans le même sens.

«Charles a été un modèle pour moi quand j’étais plus jeune et c’est vraiment spécial de faire partie de son parcours, a souligné la vice-championne du monde. Il me refile des conseils. Je suis excitée de le voir patiner pour la dernière fois et de le voir remporter une autre médaille d’or.»

Les propos de ses coéquipières ont touché Hamelin droit au cœur.

«Ça vient me chercher quand j’entends ça, a-t-il exprimé des trémolos dans la voix. Vous voulez me faire pleurer. Cette gang va perpétuer la tradition de succès après mon départ et il y a d’autres jeunes qui sont très bons qui poussent. Ça me rend encore plus fier.»

Seulement le relais

Champion mondial en titre sur 1500 m, Hamelin se concentrera uniquement sur le relais 5000 m.

Contrairement aux Jeux et en Coupe du monde, les patineurs doivent participer aux trois épreuves individuelles ou se consacrer uniquement au relais.

«On a discuté de la situation ensemble avant de décider que Charles allait se concentrer sur le relais, a expliqué l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne Sébastien Cros. Charles est dans un bon état d’esprit et il a aidé les gars et les filles pendant la préparation.»