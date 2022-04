Bianca Andreescu de retour en action très bientôt

La Canadienne Bianca Andreescu devrait renouer avec l’action à l’occasion du Grand Prix de tennis Porsche, qui se déroulera du 16 au 24 avril à Stuttgart.

Les organisateurs de la compétition allemande ont confirmé le tout, jeudi, précisant que neuf des 10 premières joueuses du classement mondial seront présentes.

Occupant le 119e rang de la WTA, Andreescu n’a pas participé à une compétition du circuit professionnel depuis le tournoi d’Indian Wells en octobre 2021, quand elle avait atteint le troisième tour de cet événement. Par la suite, elle a renoncé notamment aux Internationaux d’Australie au début de l’année, évoquant la fatigue physique et psychologique pour expliquer sa décision.

«Comme vous le savez, les deux dernières années ont constitué un défi pour moi. [...] Particulièrement durant celle-ci, j’ai passé plusieurs semaines en quarantaine, ce qui m’a affectée mentalement et physiquement. De plus, ma grand-mère a passé de nombreuses semaines aux soins intensifs en raison d’une infection à la COVID-19 et cela m’a frappée grandement», avait-elle écrit sur Twitter au début décembre.

Ancienne numéro 4 au monde, l’Ontarienne aura fort à faire dans un tournoi regroupant les Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, Paula Badosa, Maria Sakkari et Aryna Sabalenka, les cinq mieux classées sur la scène internationale.