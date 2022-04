«XI MTL»: Les problèmes défensifs décortiqués

Après une première victoire du CF Montréal en MLS, Frédéric Lord, Patrice Bernier et Vincent Destouches tentent de décortiquer les problèmes défensifs du club dans le balado de TVA Sports «XI MTL», enregistré mardi.

Ils y font aussi quelques prédictions prématurées (et certaines osées!) en vue de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Écoutez ici le nouvel épisode:

Sur papier, le CF Montréal présente la pire défense de toute la MLS avec 14 buts encaissés en cinq matchs jusqu’à maintenant. Il est où le problème?

«On le voit avec la statistique des buts projetés (7,1), l’adversaire a marqué des buts qui n’étaient pas prévus, a souligné Bernier. Je ne peux pas dire si c’est une question de rotation, de cohésion ou de synchronisme, mais ce sont les mêmes erreurs qui se répètent à chaque match. Si tu veux être optimiste, tu te dis que ça va bien aller si tu règles ça et que ça ne peut pas rester comme ça.»

Selon les observations du «capitaine éternel» de l’équipe montréalaise, «les joueurs ne sont pas sur la même longueur d’onde» et «ils se mettent dans des positions où ils ne devraient pas être».

«Des décisions ridicules»

Les hommes de Wilfried Nancy se tirent dans le pied en commettant trop d’erreurs... et de buts par conséquent.

«Il y a un problème en défense, on accorde trop de buts, parce qu’on fait trop d’erreurs. La défense trouve toujours une nouvelle manière d’encaisser un but bête. Il y a eu plusieurs prises de décisions ridicules», a soutenu Destouches.

«L’équipe n’est pas mauvaise défensivement, mais elle fait des erreurs d’inattention, a-t-il nuancé. Ce n’est pas catastrophique, mais le club accorde trop de buts.»

Le CF Montréal essaiera de remédier à la situation samedi, alors qu’il visitera les Red Bulls à New York. Cet affrontement sera diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 16h.

Parmi les autres sujets abordés dans le podcast, le trio a identifié le Danemark et le Sénégal comme les deux surprises potentielles de la prochaine Coupe du monde. Selon nos trois experts, les États-Unis ont plus de chances que le Canada et le Mexique de se rendre loin dans le tournoi.

Ils ont également commenté la prolongation de contrat offerte à Zachary Brault-Guillard, qui constitue à leur avis un «statement» important de la part du CF Montréal.