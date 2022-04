Une sixième victoire de suite pour les «Knights»?

Les Golden Knights de Vegas semblaient être en voie de, peut-être, rater les séries éliminatoires pour la première de leur histoire alors que rien de fonctionnait pour eux. Mais, la formation du Nevada s'est drôlement bien reprise en remportant ses cinq plus récents duels pour revenir dans la course.

Mercredi soir, ils croiseront le fer avec les Canucks de Vancouver.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 22h.

Les Golden Knights, avec 82 points en 71 matchs, sont à un point des Stars de Dallas, qui occupe la position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Ouest.

De leur côté, les Canucks tirent de la patte, avec 74 points.

Duel Lightning-Capitals

Plus tôt en soirée, le Ligthning de Tampa Bay et les Capitals de Washington s'affronteront dans la capitale américaine.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Les «Bolts», qui ont échappé leurs deux derniers duels, face aux Canadiens de Montréal et Maple Leafs de Toronto, sont troisièmes au classement de la section Atlantique, à trois points des «Leafs», deuxièmes.

De leur côté, les Capitals sont en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Est, avec 84 points, 11 points de mieux que leurs plus proches poursuivants, les Islanders de New York.