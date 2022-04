Raptors : une qualification qui fait du bien

Les Raptors de Toronto renoueront avec les séries éliminatoires cette saison, après avoir été contraints de regarder les autres équipes se battre pour le championnat l’an dernier.

Mardi soir, grâce à un gain de 118 à 108 contre les Hawks d’Atlanta, l’unique formation canadienne de la NBA a assuré sa place au tournoi d’après-saison.

En 2020-2021, les Raptors avaient raté les éliminatoires pour la première fois depuis la campagne 2012-2013 et seulement deux ans après avoir remporté les grands honneurs pour la première fois de leur histoire.

«Ça veut dire beaucoup, a déclaré Fred VanVleet en conférence de presse après le duel contre les Hawks. C’est l’une de ces choses qui nous permet d’apprécier notre parcours.»

Le leader des Raptors pense que ses coéquipiers et lui avaient tenu pour acquis le fait de participer aux séries dans les dernières années.

«Nous sommes devenus un peu blasés, un peu gâtés et nous nous attendions simplement à engranger les victoires. Nous avions oublié ce qu’il faut être bons tous les soirs dans cette ligue.»

«Cela nous a été enlevé l’année dernière, puisque nous étions à la maison en avril à regarder le premier tour des séries éliminatoires quand nous avions tous l’impression de devoir y être. C’est quelque chose dont nous avons parlé.»

Surmonter les obstacles

Ça n’a toutefois pas été une partie de plaisir pour les Raptors en 2021-2022. À la fin du mois de décembre dernier, le club occupait seulement le 11e rang de l’Association de l’Est.

«Nous avons un groupe que personne ne croyait bon, ce qui fait en sorte que d’être dans notre position actuelle est encore meilleur, a dit VanVleet. Nous avons réalisé l’objectif que nous nous sommes donné. Nous sommes dans une position où nous méritons d’être et il est maintenant le temps de voir jusqu’où nous pouvons nous rendre.»

Présentement, les Raptors occupent le cinquième rang de l’Est et ils ne pourront pas finir plus bas que le sixième échelon. Il reste trois parties à la saison régulière de la formation de la Ville Reine. Les hommes de l’entraîneur-chef Nick Nurse ont rendez-vous avec les 76ers de Philadelphie (jeudi), les Rockets de Houston (vendredi) et les Knicks de New York (dimanche).